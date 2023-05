TT Isle of Man 3: Open Roads-Feature für mehr Freiheit – Neuer Trailer präsentiert die Map

Mit dem Open Roads-Feature bereichert "TT Isle of Man – Ride on the Edge 3" die Serie um die Möglichkeit, rund 200 Kilometer der langen und berühmten Straßen der Isle of Man frei zu befahren. Ein frisch veröffentlichter Trailer ermöglicht einen ersten Blick auf die umfangreiche Map.

"TT Isle of Man – Ride on the Edge 3" erscheint im Mai 2023.

Mit „TT Isle of Man – Ride on the Edge 3“ geht die Rennspielserie des Publishers Naco in der kommenden Woche in ihre mittlerweile dritte Runde.

In diesem Jahr könnt ihr nicht nur wie gehabt an dem legendären Zeitrennen auf der Isle of Man teilnehmen. Darüber hinaus bringt „TT Isle of Man – Ride on the Edge 3“ mit dem Open Roads-Feature eine komplett neue Funktion mit sich, die laut den verantwortlichen Entwicklern der RaceWard Studios für mehr Freiheit und damit eine intensivere Spielerfahrung sorgt.

Offiziellen Angaben zufolge warten nicht weniger als 200 Kilometer der langen und berühmten Straßen der Isle of Man, die von euch frei befahren werden können. Ein kurz vor dem Release des Rennspiels veröffentlichter Trailer ermöglicht einen Blick auf die Map.

32 Strecken, fast 40 Bikes und weitere Inhalte

In „TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“ warten elf (inoffizielle) Veranstaltungen, mit denen die RaceWard Studios für spielerische Abwechslung sorgen möchten – darunter Zeitfahren, Massenstarts und andere Herausforderungen. Ebenfalls geboten wird ein klassischer Karriere-Modus, in dem ihr in den Kategorien Superbike und Supersport über eine komplette Saison euer Können unter Beweis stellt.

In der Karriere tretet ihr gegen andere Piloten an und nutzt eure Gewinne, um Upgrades für eure Motorräder zu erwerben. Des Weiteren versprechen die Entwickler knapp 40 Bikes, 32 Strecken, mehr als 20 lizenzierte Fahrer des Isle of Man-Wettbewerbs, Online-Wettbewerbe mit wöchentlichen und monatlichen Events sowie Online-Lobbys, in denen ihr sowohl gegen Spielerinnen und Spieler aus aller Welt als auch in privaten Rennen gegen eure Freunde antreten könnt.

„TT Isle of Man – Ride on the Edge 3“ wird am 11. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Dabei räumt der Kauf einer Version des Spiels den Zugriff auf die Current- und Old-Gen-Versionen des Spiels im jeweiligen Ökosystem ein.

