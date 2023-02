TT Isle of Man Ride on the Edge 3: Erstes Gameplay aus dem Rennspiel

TT Isle of Man Ride on the Edge 3:

Während der Launch von "TT Isle of Man: Ride on the Edge 3" noch einige Wochen auf sich warten lässt, kann dank eines ersten Gameplay-Videos ein Blick in das Rennspiel geworfen werden.

Nacon und RaceWard Studio haben ein Gameplay-Video zum Rennspiel „TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“ veröffentlicht. Vorgestellt wird darin der erste Abschnitt der Isle of Man Tourist Trophy.

Laut der Angabe der Entwickler wurde das Rennen im Maßstab 1:1 nachgebildet und Spieler können entlang der Strecke verschiedene bekannte Gebäude, darunter Kirchen, das Railway Inn, die Twisted Chimneys of Glen Vine und das Crosby Hotel, entdecken. Zudem versprechen die Macher eine „originalgetreue Nachbildung von fast 40 berühmten Motorrad-Instrumenten“ sowie eine verbesserte Physik.

„TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“ lässt die namensgebende Insel anhand von elf verschiedenen inoffiziellen Veranstaltungen erkunden, darunter Zeitfahren, Massenstarts und andere Herausforderungen. Und in den Karrieremodi der Kategorien Superbike und Supersport treten die Spieler über eine Saison hinweg gegeneinander an und versuchen, so viele Upgrades wie möglich für ihr Motorrad freizuschalten.

Features von „TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“ laut Hersteller:

32 verschiedene (aktuelle und historische) Rennstrecken

Fast 40 Superbike- und Supersport-Fahrer und -Motorräder

Verbesserte Fahrphysik mit präzisem Kurven- und Bremsenmanagement

Eine breite Palette von Motorrad-Upgrades für eine bessere Leistung

Ein neues Open Roads-Feature zur freien Erkundung der Isle of Man

11 verschiedene (darunter zwei anpassbare) Aktivitätstypen

Multiplayer mit der Möglichkeit, offene oder private Online-Lobbys zu erstellen

Online-Wettbewerbe mit wöchentlichen und monatlichen Events

Gen-übergreifende Kompatibilität

„TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“ wird im Mai 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Nachfolgend könnt ihr euch das erwähnte Gameplay-Video anschauen.

Update: Inzwischen wurden Gameplay-Videos zu zwei weiteren Sektionen nachgereicht.

