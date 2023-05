Star Wars Jedi Survivor: So löst ihr die Kammer der Loslösung – Guide, Tipps

In den nachfolgenden Zeilen unseres kleinen Guides helfen wir euch dabei, die Kammer der Loslösung in "Star Wars Jedi: Survivor" erfolgreich zu meistern.

Mit Cal Kestis erlebt ihr in „Star Wars Jedi: Survivor“ ein neues Abenteuer, doch natürlich könnt ihr auch abseits des Weges einige spannende Entdeckungen machen. Hierzu zählen unter anderem Überreste der Hohen Republik und wir helfen euch in diesem Guide dabei, die Kammer der Loslösung zu bewältigen. Den Eingang zu dieser Jedi-Kammer findet ihr beim Meditationspunkt „Bergaufstieg“. Zudem müsst ihr grüne Energiefelder durchqueren können.

So löst ihr die Kammer der Loslösung

Überwindet die beiden grünen Energiefelder beim Meditationspunkt und springt danach an der Kante auf die darunter liegende Ebene. Von hier aus springt ins ausgetrocknete Flussbett. Hier wird ein altes Videospielklischee bedient, denn hinter dem Wasserfall befindet sich tatsächlich der Eingang zur Ruine. So gelangt ihr in eine große Halle, an deren Ende sich ein großer Würfel befindet. Rechts von euch ist eine Halterung für eine Kugel.

Zieht den großen Würfel mit L2 zu euch heran und lasst ihn bis an die andere Wand fahren. Hinter dem Objekt findet ihr eine blaue Kugel, die ihr euch schnappen und in die zuvor erwähnte Halterung werfen müsst. So wird ein Laserstrahl aktiviert, der bekanntlich Koboh-Staub vernichtet. Bei der nächsten Aktion ist nun Timing gefragt, denn ihr müsst mit BD-1 Koboh-Staub auf die linke Seite des Würfels sprühen und diesen dann in den Laserstrahl ziehen. Sobald der Koboh-Staub anfängt, zu brennen, schiebt ihr den Würfel mit R2 wieder zurück an die Wand, woraufhin die Blockade verbrannt wird. Dahinter ist ein weiterer Würfel.

Jetzt wird es knifflig: Beim ersten Würfel befindet sich auch ein Fahrstuhl, den ihr mit einer Bodenplatte aktivieren könnt. Ihr müsst nun einen der Würfel auf die Plattform schieben, während der andere noch auf der Platte steht. Das kann etwas fummelig sein, doch den Dreh bekommt ihr sicherlich raus. Sobald sich der erste Würfel auf dem Lift befindet, müsst ihr den anderen mit L2 zu euch heranziehen. So fahrt ihr nach oben und könnt den Vorsprung über euch erreichen.

Nachdem ihr euch hochgezogen habt, könnt ihr auch schon die Meditationskammer erreichen und eure Belohung einsacken, den Bonus „Geduld“. Nun habt ihr die Kammer der Loslösung in „Star Wars Jedi: Survivor“ erfolgreich abgeschlossen und könnt die Ruine wieder verlassen. Solltet ihr auch bei der Lösung der noch fehlenden Jedi-Kammern etwas Hilfe gebrauchen können, werft gerne einen Blick in unsere übrigens Guides zum Action-Adventure.

Wie gefiel euch das Schieberätsel mit den Würfeln in der Kammer der Loslösung in „Star Wars Jedi: Survivor“?

