Sperasoft: Support-Studio hinter Modern Warfare 2 arbeitet an einem unangekündigten RPG

Aufgrund der diversen Events wie dem Summer Game Fest 2023 oder dem diesjährigen Xbox & Bethesda Showcase dürfen wir uns in den nächsten Wochen auf die eine oder andere spannende Ankündigung freuen.

Unter diesen befindet sich möglicherweise ein Action-Rollenspiel, das in einer aktuellen Stellenausschreibung des US-amerikanischen Support-Studios Sperasoft entdeckt wurde. Für die Arbeiten an dem besagten Rollenspiel begibt sich Sperasoft auf die Suche nach einem technischen Direktor.

Weiter geht aus der Stellenausschreibung hervor, dass das Action-Rollenspiel mit einem Triple-A-Budget auf Basis der Unreal Engine entsteht. Ob sich das Studio hier auf die Unreal Engine 5 bezieht, bleibt abzuwarten.

Ein Support-Studio hinter bekannten Titeln

Ebenfalls unklar ist, ob Sperasoft bei dem unangekündigten Action-Rollenspiel als Hauptentwickler fungieren oder wie gehabt eine Support-Rolle einnehmen wird. Schließlich handelt es sich bei der im US-amerikanischen Silicon Valley angesiedelten Entwicklerschmiede um eines der führenden Support-Studios der Branche, das in den vergangenen Jahren an den folgenden Produktionen mitwirkte.

„Fallout 76“ (Bethesda Game Studios)

„Halo Infinite“ (343 Industries)

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ (Infinity Ward)

„Dead Space“ (EA Motive Studios)

„Assassin’s Creed Valhalla“ (Ubisoft Montreal)

„Saints Row“ (Volition Inc.)

Sollten sich weitere Details zu dem Action-Rollenspiel oder der Position, die Sperasoft bei der Entwicklung des Triple-A-Projekts einnimmt, ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium sich das Action-RPG befindet, wären Ankündigungen im Rahmen des Summer Game Fest 2023 am 8. Juni 2023 oder auf dem großen Xbox & Bethesda Showcase denkbar. Das Digital-Event von Xbox findet am 11. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit statt.

Weitere Details zum Ablauf und der Möglichkeit, dem Xbox & Bethesda Showcase live beizuwohnen, haben wir hier für euch zusammengefasst. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Ankündigungen versorgen.

Sperasoft(Fallout 76 co-developer) is working on an Unannounced AAA third-person Action-RPG in Unreal Engine 5 pic.twitter.com/3tyW7xFpcU — Timur222 (@bogorad222) May 6, 2023

