Street Fighter 6: Open Beta angekündigt – Termin, Infos und Trailer

"Street Fighter 6" startet in Kürze in die Open Beta. Die entsprechenden Informationen zur Testphase liegen samt Termin vor und auch ein Trailer kann angeschaut werden.

Spieler, die sich vor dem Launch noch einmal mit „Street Fighter 6“ beschäftigen möchten, können an einer weiteren Betaphase teilnehmen, die heute terminiert wurde.

So wird Capcom vom 19. Mai 2023 um 9 Uhr bis zum 22. Mai um 9 Uhr einen offenen Betatest veranstalten. Zielplattformen sind die PlayStation 5, Xbox Series X/S und der PC.

Der Inhalt des offenen Betatests ist derselbe wie im zweiten geschlossenen Betatest. Das heißt, er wird acht spielbare Charaktere und die folgenden Modi beinhalten: Ranked Match, Casual Match, Battle Hub Match, Open Tournament, Extreme Battle, Game Center und Training Mode.

Diese Charaktere und Stages sind dabei

Zu den spielbaren Charakteren der offenen Beta gehören Chun-Li, Guile, Jamie, Juri, Ken, Kimberly, Luke und Ryu. Und als spielbare Stages sind Carrier Byron Taylor, Genbu Temple, Metro City Downtown, The Macho Ring, Tian Hong Yuan und Training Room dabei.

Spieler können ihren Avatar, der im Battle Hub erscheint, wenn die Beta von „Street Fighter 6“ zum ersten Mal gestartet wird, individuell gestalten. Dabei ist zu beachten, dass während der Beta keine Avatar-Rezepte gespeichert oder geladen werden können und es auch nicht möglich ist, den Avatar neu zu erstellen.

Alle weiteren Informationen zur offenen Beta von „Street Fighter 6“ findet ihr in einer deutschsprachigen Version auf der offiziellen Seite der Reihe. Unterhalb dieser Zeilen steht ein Trailer zur offenen Beta zur Ansicht bereit.

Schon zuvor gewährte Capcom einen Ausblick auf die Year 1-Inhalte. Mit dabei ist Rashid of the Turbulent Wind, der sein Debüt in „Street Fighter 5“ gab. Er wird im Sommer 2023 zurückkehren. Die rätselhafte A.K.I. kommt im Herbst 2023 in die Charakterauswahl.

Ed, der junge Kommandant aus „Street Fighter 5“, gesellt sich im frühen Winter 2024 hinzu. Und ebenfalls wird die Bestie, der transzendente Akuma, im Frühjahr 2024 in „Street Fighter 6“ erscheinen.

Alle vier Charaktere werden nach ihrer Veröffentlichung als Meister in der World Tour verfügbar sein und sind auch in den Deluxe und Ultimate Editionen von „Street Fighter 6“ enthalten.

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC. Die nachfolgenden Szenen zeigen, was Spieler in der Beta erleben können.

