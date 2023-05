Gran Turismo 7: Nächstes Update mit 3 angeteaserten Fahrzeugen in Aussicht

In dieser Woche kommen die nächsten drei Fahrzeugmodelle ins Spiel. Welche das sind, teaserte Yamauchi wie gewohnt mit einem Silhouetten-Foto an.

In Kürze dürft ihr euch das Update laden.

Im Laufe dieser Woche bringt Polyphony Digital das nächste Update für „Gran Turismo 7“ heraus. Das gab Kazunori Yamauchi über Twitter bekannt.

Ein weiteres Mal dürfen sich die Spieler auf drei neue Fahrzeuge freuen. Wie auch sonst teasert der leitende Direktor die Neuzugänge mithilfe eines Fotos an. Darauf seht ihr die Silhouetten, die erahnen lassen, auf welche Autos ihr euch freuen dürft.

Diese Modelle stecken wohl dahinter

Beim vordersten Wagen handelt es sich wohl um den Ford Maverick aus dem Jahr 1971. Von den drei Wägen lässt sich dieses Modell am leichtesten erkennen. Es ist ein speziell angefertigter Rennwagen, der über stattliche 1200 PS verfügt. Auf der SEMA Show 2018 gewann dieses Auto den Gran Turismo Award.

Als Nächstes sehen wir anscheinend einen Nissan Skyline R32. Es muss in diesem Fall eine alternative Version sein, weil ein Exemplar schon vorhanden ist. Nämlich der V-Spec II von 1994. Möglicherweise steckt dahinter das GT-R Nismo-Homologationsmodell, das schon in älteren Teilen vorkam.

Das letzte Fahrzeug ist offenbar ein alter Bekannter, der Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Er war schon in den vergangenen drei Hauptablegern dabei und kehrt jetzt zurück.

Sobald das Update verfügbar ist, werden wir in einer separaten Meldung darüber informieren. In der Vergangenheit war das meist an einem Donnerstag der Fall.

Wahrscheinlich sind wie bei den vergangenen Updates weitere Inhalte dabei, zum Beispiel eine neue Rennstrecke. Seid gespannt.

