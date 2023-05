System Shock 2: Enhanced Edition für PS5 bestätigt – Teaser-Trailer

Die Nightdive Studios gewähren mit einem ersten Teaser einen kurzen Blick auf die „System Shock 2: Enhanced Edition“. Ebenfalls gab das Studio bekannt, dass das Spiel auch für die Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Laut Entwickler wurde die „System Shock 2: Enhanced Edition“ mit dem Ziel entwickelt, den Titel auf die KEX-Engine zu portieren und zum ersten Mal auf Konsolen der neuen Generation verfügbar zu machen.

Mit den besten Mods und Updates

Außerdem schlossen sich die Nightdive Studios mit der Community zusammen, um „die besten Mods und Updates zu integrieren“. Alle Cinematics, Texturen, Charaktere sowie Waffenmodelle wurden aktualisiert. Ebenfalls kam es zur Überarbeitung des Koop-Multiplayers, um „ein nahtloses Erlebnis zu schaffen“.

Das ursprüngliche „System Shock 2“ wurde im Jahr 1999 veröffentlicht und von Irrational Games und Looking Glass Studios entwickelt, wobei der spätere „BioShock“-Schöpfer Ken Levine als Hauptdesigner fungierte. Die Handlung von „System Shock 2“ ist im Jahr 2114 in einer von Cyberpunk beeinflussten Welt angesiedelt und spielt an Bord eines Raumschiffs, das durch den Ausbruch einer genetischen Infektion verwüstet wurde.

Auch die Veröffentlichung des Remakes von „System Shock“ steht bevor. Nach einer Verschiebung wird der Titel am 30. Mai 2023 zunächst für den PC erscheinen. Die Konsolenversionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Sie befinden sich laut Entwickler „im Zeitrahmen“. Näher eingegrenzt wurde dieser Rahmen allerdings nicht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ein Veröffentlichungstermin wurde für die „System Shock 2: Enhanced Edition“ bisher nicht angekündigt, sodass offen ist, wann sie erscheinen wird. Nachfolgend könnt ihr euch den heutigen Teaser-Trailer anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu System Shock 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren