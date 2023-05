Dead Cells: Return to Castlevania kommt auf die PlayStation 5 – Retail-Fassung angekündigt

In den Abendstunden haben der Publisher Merge Games und das zuständige Entwicklerstudio Motion Twin bekanntgegeben, dass der Roguelite-Plattformer „Dead Cells“ inklusive der Erweiterung „Return to Castlevania“ und aller übrigen Downloadinhalte für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen wird.

Demnach sollen am 11. August 2023 eine neue physische sowie Special Edition auf den Markt kommen. Somit wird das beliebte Spiel erstmals auch eine native PlayStation 5-Version erhalten.

Eine Hommage an einen Klassiker

Mit „Return to Castlevania“ erhält man neue Inhalte im Stile des Konami-Klassikers, die sowohl die ikonischen Charaktere als auch die unvergessliche Spielwelt des Genre-definierenden Abenteuers zum neuen Leben erwecken.

Zur Erweiterung heißt es von offizieller Seite: „Töte Horden übernatürlicher Schergen, während du dich mit 14 einzigartigen Waffen – von der kultigen Vampirkiller-Peitsche bis hin zu Wurfäxten und Weihwasser – gegen völlig neue Gegner stellst.“

Die physische Fassung soll ein klassisches Wendecover im Stile des Nintendo Entertainment Systems oder der ersten PlayStation mit sich bringen. In der Signature Edition werden zusätzlich einige Sammelgegenstände wie der Soundtrack auf CD, ein exklusives Art Book, vier Pin Badges, fünf Fotos vom Geköpften aus „Castlevania“, eine linsenförmige Schlosskarte, vier Postkarten und mehr enthalten sein.

Selbstverständlich wird „Dead Cells“ neben der neuen Erweiterung auch die weiteren Inhalte „Rise of the Giant“, „The Bad Seed“, „Fatal Falls“ und „The Queen and the Sea“ beinhalten. Darüber hinaus sind die 34 bisher veröffentlichten Updates in dem Paket zu finden.

Hier ist noch ein neuer Trailer, der die Ankündigung abrundet:

