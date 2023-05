Eidos Montreal: Neues Projekt der Marvel’s Avengers-Macher ein kooperatives RPG?

Bekanntermaßen arbeiten die "Marvel’s Guardians of the Galaxy"-Macher von Eidos Montreal an mehreren neuen Projekten. Wie eine aktuelle Stellenausschreibung des kanadischen Studios andeutet, könnte sich darunter ein Rollenspiel mit kooperativen Elementen befinden.

Das letzte große Projekt von Eidos Montreal: "Marvel’s Guardians of the Galaxy".

In der Vergangenheit bestätigte das kanadische Entwicklerstudio Eidos Montreal, dass derzeit an mehreren neuen Projekten gearbeitet wird. Konkrete Details zu diesen wurden bislang allerdings nicht genannt.

Für neue Spekulationen sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung von Eidos Montreal, mit der sich die Verantwortlichen der „Marvel’s Avengers“-Macher auf die Suche nach einem Senior-Game-Designer begeben, der an einem der neuen Projekte arbeiten wird.

Wie die Beschreibung der Jobanzeige andeutet, könnte sich hinter dem Ganzen ein Rollenspiel auf Basis der Unreal Engine 5 verstecken. So ist von Elementen wie dem Aufleveln, dem Erlernen von Fertigkeiten, dem Crafting und Upgrades die Rede.

Da in der „Nice to have“-Sektion der Stellenausschreibung zudem Erfahrungen mit Coop-Titeln aufgeführt werden, wird vermutet, dass sich unter den neuen Projekten von Eidos Montreal unter anderem ein kooperatives Rollenspiel befindet.

Fable? Deus Ex? Oder doch eine neue Marke?

Wirklich schlauer sind wir dadurch allerdings nicht. Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Eidos Montreal nämlich nicht nur an einer komplett neuen Marke. Darüber hinaus wurde das Studio hinter „Shadow of the Tomb Raider“ (2018) und „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ (2021) immer wieder mit einem möglichen Comeback der „Deus Ex“-Reihe in Verbindung gebracht.

Und dann wäre da noch die Tatsache, dass Eidos Montreal die „Forza Horizon“-Macher von Playground Games bei den Arbeiten am neuen „Fable“ unterstützen soll. Somit kämen mit einer neuen Marke, der Rückkehr von „Deus Ex“ sowie dem Reboot von „Fable“ gleich drei mögliche Projekte in Frage, bei denen es sich um Rollenspiele mit Coop-Elementen handeln könnte.

Wann mit der möglichen Enthüllung der neuen Eidos Montreal-Projekte zu rechnen ist, ist ebenfalls noch unklar.

Denkbar wäre, dass die Embracer Group, seit 2022 der neue Besitzer von Eidos Montreal, die kommenden Monate und somit Events wie das Summer Game Fest 2023 (8. Juni 2023) oder die Gamescom 2023 (23. bis 27. August 2023) nutzt, um neue Titel anzukündigen.

