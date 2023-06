PlayStation Plus Essential: Für PS4 & PS5 – Das bieten die Titel im Juni 2023

Wenig überraschend dürfen sich Spielerinnen und Spieler auch im Monat Juni 2023 über drei Titel freuen, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Dieses Mal kommen neben angehenden Strategen oder US-Sport-Fans auch Anhänger des feudalen Japans auf ihre Kosten.

Wir stellen euch die Neuzugänge des aktuellen Monats vor.

NBA 2K23: Höher, schneller, weiter

Den Anfang macht in diesem Monat das von Visual Concepts entwickelte „NBA 2K23“, bei dem es gar nicht erst darum ging, uns mit Innovationen zu überraschen. Stattdessen baute das kalifornische Studio auf den spielerischen Stärken der Vorgänger auf und baute diese konsequent aus.

Verbessert wurde vor allem die Art und Weise, wir ihr mit euren Athleten auf dem Court agieren könnt. Beispielsweise warten neue Möglichkeiten, aus dem Dribbling heraus oder am Rand anzugreifen. Ein weiteres neues Feature, mit dem „NBA 2K23“ auf dem Court punktet, ist das intuitive 1-gegen-1-Positionsschattierungssystem, mit dem euch euch auf dem Platz noch mehr Kontrolle über das Spielgeschehen eingeräumt wird.

Eine Rückkehr feiert natürlich der umfangreiche Karriere-Modus, in dem ihr gegen die besten Spieler der Welt antretet und euch in der Welt des Basketballs einen Namen macht. In eurer Stadt verbessert ihr euer Spiel, baut eure Marke aus und entscheidet selbst, in welche Richtung sich eure Karriere und eure Geschichte entwickeln.

Wer schon immer davon geträumt haben sollte, sein ganz persönliches Dream-Team zusammenzustellen und dabei auf NBA-Legenden aus unterschiedlichen Epochen zurückzugreifen, kommt beim „Mein Team“-Modus auf seine Kosten.

Eine Reise in die Vergangenheit wartet beim Comeback der Jordan-Challenge, die laut Entwicklerangaben den Flair der damaligen Zeit einfängt und Michael Jordans unglaubliche Karriere von der College-Sensation zum weltweit gefeierten NBA-Star beleuchtet. Diverse Tutorials und ein Online-Multiplayer runden „NBA 2K23“ ab.

Jurassic World Evolution 2: Urzeitriesen und entspannte Strategie-Kost

Wer sich weniger zu den virtuellen Sportlern zählt und stattdessen auf der Suche nach entspannter Strategie-Kost sein sollte, wird bei Frontier Developments „Jurassic World Evolution 2“ fündig. Im Vergleich mit dem ersten Teil aus dem Jahr 2018 wurde der Strategie-Titel zwar in mehreren Bereichen erweitert, an der Tatsache, dass der strategische Anspruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung eurer Parks überschaubar ausfällt, hat sich allerdings auch im Sequel nichts geändert. Daher dürfen auch Spielerinnen und Spieler mit wenig Erfahrung im Genre einen Blick riskieren.

Der heimliche Star des Ganzen sind nämlich ein weiteres Mal die naturgetreu animierten beziehungsweise dargestellten Urzeitriesen, mit denen ihr möglichst viele Besucher in eure Parks lockt. In „Jurassic World Evolution 2“ warten mehr als 75 unterschiedliche Dinosaurier – darunter Klassiker wie der Brachiosaurus, der Stegosaurus, der Triceratops und natürlich der legendäre Tyrannosaurus Rex. Neu sind hier die Flug- und Wasserdinos, die in Kombination mit den Forschungsreisen und den unterschiedlichen Gebäudetypen sowie stetig wechselnden Aufgaben für die nötige Abwechslung sorgen.

Genau wie im ersten Teil ist eine klassische Kampagne enthalten, die euch ein Gefühl davon vermittelt, was es heißt, einen Dinosaurier-Themenpark zu leiten. Die Geschichte der Kampagne setzt nach den Geschehnissen von „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ ein und bietet ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren wie Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard). Ihr verfolgt das Ziel, die Dinosaurier die jetzt überall in den USA wild umherstreifen, zu halten und zu beschützen.

Neu ist der „Chaostheorie“ genannte Spiel-Modus, der bekannte Momente aus „Jurassic World“ beziehungsweise der „Jurassic Park“-Reihe aufgreift und nach dem Motto „Was wäre wenn?“ von statten geht. Oder anders ausgedrückt: Mit euren individuellen Entscheidungen könnt ihr die Geschehnisse der Filme in eine ganz neue Richtung lenken.

Den Schlusspunkt setzt der Herausforderungs-Modus, in dem es darum geht, seinen Themenpark innerhalb eines vorgegeben Zeitlimits auf die 5-Sterne-Bewertung zu heben.

Trek to Yomi: Eine Reise in die japanische Unterwelt

Den Schlusspunkt im Juni 2023 setzt „Trek to Yomi“, mit dem das polnische Studio Flying Wild Hog ein weiteres Mal seinen Hang zu Spielererfahrungen abseits des Mainstreams unter Beweis stellte. Euch verschlägt es in das feudale Japan der Edo-Periode, wo ihr in die Rolle des angehenden Schwertkämpfers Hiroki schlüpft. Nachdem eine Bande von Banditen sein Dorf niedergebrannt und seinen Meister getötet hat, begibt sich Hiroki auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, der ihn unter anderem in die japanische Unterwelt führt.

Zu den Stärken von „Trek to Yomi“ gehört zweifelsohne der atmosphärische sowie in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gehaltene Grafikstil, bei dem auf Kameraperspektiven gesetzt wird, bei denen sich die Entwickler von Flying Wild Hog von klassischen Samurai-Filmen inspirieren ließen. Bei den zahlreichen Auseinandersetzungen greift ihr in erster Linie auf euer Katana zurück und versucht ein Kampfsystem zu meistern, bei dem es auf eine strategische Vorgehensweise und das richtige Timing ankommt.

Insbesondere bei den zum Teil imposant inszenierten Bosskämpfen können euch Fehler schnell das Leben kosten. An Neulinge richtet sich der Cinematic-Modus, in dem der Schwierigkeitsgrad im Kampf spürbar reduziert wurde. Auch wenn Flying Wild Hog beim Kampfsystem definitiv Potenzial liegen und die nötige Abwechslung vermissen lässt, sollten Freunde von Samurai-Filmen „Trek to Yomi“ eine Chance geben.

So punktet der rund fünf Stunden lange Titel nämlich vor allem mit seiner Kombination aus einer dichten Atmosphäre, der spannenden Geschichte sowie dem filmreifen Soundtrack, die dafür sorgt, dass Genrefans durchaus über die kleinen Fehler hinwegsehen können.

Auf welchen der drei Titel freut ihr euch am meisten? Verratet es uns in den Kommentaren.

