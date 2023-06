MotoGP 23: Für PS5 und PS4 erhältlich – Infos und Launch-Trailer

Rennspielfans können sich mit "MotoGP 23" in einen weiteren Titel stürzen, der sie auf virtuellen Strecken Bestzeiten aufstellen lässt. Der Titel kam heute für Konsolen und PC auf den Markt. Ein Launch-Trailer zelebriert die Ankunft.

Milestone und Dorna Sports feiern die Veröffentlichung von „MotoGP 23“. Der diesjährige Ableger der Rennspielreihe kam am heutigen 8. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC auf den Markt. Passend dazu kann weiter unten der obligatorische Launch-Trailer mit Ausschnitten aus den Motorradrennen gestartet werden.

Zum Spielumfang von „MotoGP 23“ gehört ein neu gestalteter Karrieremodus, der auf die Leistungen der Spieler reagiert und nach einer erfolgreichen Moto3-Debüt-Saison beispielsweise sofortigen Zugang zu den Moto2- oder MotoGP-Kategorien gewährt.

Zudem wird mit „MotoGP 23“ ein soziales Netzwerk eingeführt, das Spielern die Möglichkeit geben soll, Allianzen zu schmieden oder Rivalitäten anzuzetteln. Darüber hinaus wurde laut Hersteller das Verhalten der KI verbessert. Darauf aufbauend soll jeder Fahrer eine eigene Persönlichkeit und einen eigenen Fahrstil haben.

Dynamisches Wetter und Mehrspieler-Action

„MotoGP 23“ verfügt über dynamisches Wetter und (mit Ausnahme der Switch-Version) Flag-to-Flag-Rennen. Letztere geben Spielern die Möglichkeit, in die Boxengasse zurückzukehren und das Motorrad zu wechseln, wenn sich die Wetterbedingungen ändern.

Hinzu kommt reichlich Mehrspieler-Action. Mit dabei ist das Cross-Play (nicht auf PC und Switch), das es den Spielern ermöglichen soll, unabhängig von ihrer Spielplattform gegen andere anzutreten. Ranglistenrennen und lokale Mehrspieler-Erlebnisse im Splitscreen (nicht auf der Switch) runden die Multiplayer-Möglichkeiten ab.

In „MotoGP 23“ können Spieler die Bikes und Fahrer individuell gestalten, beispielsweise mit einem Helm-Editor, einem Aufkleber-Editor und einem Rennnummer-Editor. „Diese Editoren bieten den Spielern zusammen die Möglichkeit, ihre Reise in MotoGP 23 noch einzigartiger und persönlicher zu gestalten“, so die Macher.

„MotoGP 23“ kann ab sofort bei Händlern wie Amazon gekauft werden, wobei für die Day One-Version als PS5-Fassung 69,99 Euro* fällig werden. Das Day One-Paket umfasst neben dem Spiel das „VIP Multiplayer“-Pack und den „Special Suits“-DLC. Die entsprechenden Codes liegen der Verpackung bei.

„MotoGP 23“ ist ab sofort für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC erhältlich. Nachfolgend zeigt der Launch-Trailer, auf was sich Spieler einstellen können.

