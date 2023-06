Europa-Charts im Mai: Switch und Zelda dominieren, während die PS5 kräftig zulegt

In Europa waren im vergangenen Monat vor allem die Switch und deren Blockbuster "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" gefragt. Während die PS5 im Jahresvergleich kräftig zulegen konnte, sinkt die Nachfrage nach den Xbox Series X/S-Konsolen weiterhin.

Die europäischen Spiele- und Konsolen-Charts für den vergangenen Mai liegen vor. In diesem Zeitraum konnte sich die Switch den Spitzenplatz von der PS5 zurückholen, wofür maßgeblich der Launch von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ verantwortlich war. Insgesamt legte die Nintendo-Konsole im Jahresvergleich um 39 Prozent zu.

Die PS5 musste sich im Mai in Europa mit dem zweiten Platz begnügen, konnte im Vergleich zum Mai 2022 allerdings um 81 Prozent zulegen. Während die beiden Microsoft-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S als Duo weiterhin auf dem dritten Platz verweilen, sanken die Verkäufe im Jahresvergleich um 16 Prozent.

Insgesamt wurden im vergangenen Monat auf den erfassten europäischen Märkten 429.000 Spielkonsolen verkauft, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nicht berücksichtigt wurden Märkte wie Deutschland und Großbritannien.

Peripheriegeräte und Zusatzprodukte wie Toys-to-Life-Figuren wurden im vergangenen Mai europaweit 1,3 Millionen Mal verkauft, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der DualSense-Controller der PS5 blieb die Nummer 1, noch vor dem Nintendo Switch Pro-Controller, dessen Verkäufe nach dem Launch von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ um 530 Prozent nach oben kletterten, was unter anderem einem Sondermodell zu verdanken ist. Das Zelda-Amibo, das zusammen mit dem neusten Spiel veröffentlicht wurde, war das fünftmeistverkaufte Zubehör des Monats.

Von den Punktekarten und dergleichen wurden im vergangenen Monat 1,35 Millionen Exemplare verkauft, was einem Anstieg von 2,7 Prozent gegenüber Mai 2022 entspricht. Die PlayStation-Karten blieben die Nummer 1.

Zelda dominiert die Spiele-Charts

Nahezu 10,6 Millionen digitale und physische Spiele wurden im vergangenen Monat in Europa verkauft. Und Spitzenreiter war wenig überraschend der neuste Switch-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, der auf den gesamten Markt einen positiven Einfluss hatte und nahezu im Alleingang für einen Zuwachs von 33 Prozent sorgte.

Nach nur drei Wochen im Handel ist „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ bereits das drittmeistverkaufte Spiel des Jahres in Europa, hinter EAs „FIFA 23“ und Warner Bros‘ „Hogwarts Legacy“. Bemerkenswert ist dabei, dass Nintendo keine Zahlen zum digitalen Absatz teilt.

Europa-Charts im Mai 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* Hogwarts Legacy (Warner Bros) FIFA 23 (EA) Star Wars Jedi: Survivor (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Far Cry 6 (Ubisoft) NBA 2K23 (2K Games) Dead Island 2 (Plaion) Mario Kart 8: Deluxe* Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft)

*) ohne Digital-Verkauf

Die Charts basieren auf den Zahlen aus den wichtigsten europäischen Märkten. Eine genauere Aufschlüsselung findet ihr auf Gamesindustry.

