Rogue Legacy 2: Roguelite-Spiel hat einen Termin und kommt in den PS-Plus-Katalog

Am heutigen Mittwoch gab Cellar Door Games das Veröffentlichungsdatum von "Rogue Legacy 2" für PlayStation bekannt. Gleich zum Release wird das Roguelite-Spiel über PlayStation Plus Extra verfügbar sein.

"Rogue Legacy 2" erscheint in wenigen Tagen.

Am 20. Juni kommt der zweite „Rogue Legacy“-Ableger für PS5 und PS4 auf den Markt. Ab diesem Tag haben Abonnenten von PS Plus Extra und Premium die Möglichkeit, sich das Game herunterzuladen. Die Roguelite-Erfahrung wird nämlich Bestandteil des Spielekatalogs. Wer keine Mitgliedschaft am Laufen hat, kann sich das Spiel ganz normal über den PS Store kaufen.

Zusätzliche Inhalte der PC-Version inbegriffen

Enthalten sind neben des Hauptspiels die Inhaltsupdates „The Fabled Heroes“ and „The Swan Song“. Sie setzen sich aus zusätzlichen Herausforderungen, Waffen, einem neuen Bossgegner und weiteren Spielmodi zusammen. Dank Cross-Buy-Unterstützung erhalten PS4-Spieler übrigens auch die PS5-Version.

Die Veröffentlichung des ersten Teils ist rund zehn Jahre her. Laut Cellar Door Games, dem zuständigen Entwickler, habe das Spiel zur wachsenden Beliebtheit von Roguelites auf der PlayStation beigetragen. Tatsächlich wurden mehr als 3,5 Millionen Spieler erreicht. Ob sich diese Erfolgsgeschichte wiederholen kann, bleibt abzuwarten.

Im Spiel erwarten euch typische Roguelike-Elemente wie zufällig generierte Durchläufe und wechselnde Charaktere. Upgrades bleiben aber dauerhaft bestehen. Außerdem müsst ihr euch über eure Spielweise Gedanken machen: Geht entweder riskant vor oder lasst eine gewisse Vorsicht walten, um euren Charakter langsam auf größere Herausforderungen vorzubereiten.

„In diesem Spiel bestimmt dein Erbe dich. Geben Sie das Erbe Ihrer Eltern aus und bauen Sie das Familiengut aus, um Ihren Kindern eine bessere Chance zu geben. Jedes Kind ist einzigartig, mit seinen eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten. Deine Tochter könnte eine Waldläuferin sein. Sie könnte aber auch Veganerin sein. Es ist jedes Mal eine neue Erfahrung“, steht in der offiziellen Beschreibung.

