Mortal Kombat 1: NetherRealm verkündet den Termin des ersten Online-Stresstests

Wie die Entwickler der NetherRealm Studios bekannt gaben, wird in der nächsten Woche der erste Online-Stresstest von "Mortal Kombat 1" stattfinden. Spielerinnen und Spieler, die an dem Test teilnehmen dürfen, sollen zeitnah kontaktiert werden.

Um zum Launch von „Mortal Kombat 1“ für eine möglichst reibungslose Spielerfahrung zu sorgen und mögliche Probleme auszuschließen, kündigten die Entwickler der NetherRealm Studios Ende des vergangenen Monats einen Online-Stresstest für die Server an.

Wie das US-Studio bekannt gab, wird der erste Test dieser Art bereits in der kommenden Woche starten und von Freitag, den 23. Juni 2023 bis Sonntag, den 25. Juni 2023 stattfinden. Die Spielerinnen und Spieler, die für eine Teilnahme an dem Stresstest ausgewählt wurden, werden am Mittwoch, den 21. Juni 2023 von den Entwicklern per E-Mail kontaktiert.

Wer sein Glück versuchen und sich für eine Teilnahme an dem Online-Stresstest registrieren möchte, kann dies auf der offiziellen Website tun.

Stresstest nicht mit der Beta zu verwechseln

In der Ankündigung zum Online-Stresstest wiesen die Entwickler der NetherRealm Studios darauf hin, dass wir diesen nicht mit der ebenfalls angekündigten Multiplayer-Beta für Vorbesteller verwechseln sollten, die im August stattfindet. „Nein, der Test ist keine Beta, sondern ein echter Stresstest“, so die Entwickler dazu.

„Der Zweck ist, unsere Online-Infrastruktur absichtlich zu belasten und mögliche Probleme vor dem Start des Spiels zu identifizieren. Der Test hat auch nichts mit der Mortal Kombat 1 Vorbesteller-Beta zu tun, die für August 2023 angekündigt wurde“, wird zu den Zielen, die mit dem Online-Stresstest verfolgt werden, ausgeführt.

„Mortal Kombat 1“ wird ab dem 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. In dieser Woche erreichte uns ein potenzieller Leak, dem sich entnehmen ließ, dass der Reboot der beliebten Fighting-Titel-Serie möglicherweise mit 19 Charakteren starten wird – darunter alten Bekannten wie Scorpion, Sub-Zero, Mileena oder Johnny Cage.

Den kompletten Leak des Charakter-Rosters findet ihr hier. Beachtet aber bitte, dass sich bisher weder Warner Bros. Interactive Entertainment noch die NetherRealm Studios zu den Gerüchten um das Launch-Roster äußern wollten.

