Moving Out 2: Umzugs-Koop-Spiel hat Releasetermin und startet Demo

Mit „Moving Out 2“ startet die Möbelpackerei in eine neue Runde. Das Spiel hat nun einen Releasetermin und wird in einer Demo vorab spielbar sein.

„Moving Out 2“ wurde bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Doch damals waren uns die Verantwortlichen von Team17 noch ein festes Releasedatum schuldig. Das holt der Publisher nun mit einem passenden Trailer nach.

Demnach wird „Moving Out 2“ bereits in wenigen Wochen, genauer gesagt am 15. August 2023 erscheinen. An diesem Tag kommt der Titel dann für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

So macht Möbel schleppen noch mehr Spaß

Mit dem zweiten Teil wird „Moving Out 2“ erstmals online mit bis zu drei Freunden und Freundinnen spielbar. Wir kehren im Sequel nach Packmore zurück und müssen unsere Umzugsfähigkeiten als „Furniture Arrangement and Relocation Technician“ erneut unter Beweis stellen. Für die Spaßvögel unter euch: Lest doch einmal die großen Anfangsbuchstaben hintereinander, um zu erfahren, wie Team17 das Unternehmen abkürzt.

Durch verschiedene Dimensionsportale gelagen wir in neue Welten, in denen der Umzugsspaß noch verrückter wird. Es wird altbekannte Charaktere wie Rye Yu und Sidney, aber auch einige neue Spielfiguren geben. Team17 verrät außerdem, dass wir uns auf viele Optionen bei der Barrierefreiheit freuen können. Zudem wird es zahllose Skins geben, mit denen wir die Spielfiguren ausstatten können.

Der neue Online-Modus ermöglicht sogar Cross-Play. Das bedeutet, dass Spieler und Spielerinnen unabhängig von ihrer gewählten Plattform miteinander spielen können. Daneben wird der bislang bekannte lokale Koop-Modus ebenfalls vertreten sein.

„Moving Out 2“ bekommt außerdem eine Demo für PC via Steam. Während des Steam Next Fest, das vom 19. bis 26. Juni 2023 stattfindet, werden sechs Level aus der Vollversion spielbar sein. Wollt ihr also vorab in das Spiel hineinschnuppern, wäre dann die beste Gelegenheit.

