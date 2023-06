Final Fantasy XVI: Kommentiertes Gameplay zeigt den „New Game Plus“-Modus in Aktion

Ende der Woche erscheint das ambitionierte Rollenspiel "Final Fantasy XVI" für die PlayStation 5. Kurz vor dem Release wurde ein kommentiertes Gameplay-Video veröffentlicht, das uns einen Blick auf den "New Game Plus"-Modus ermöglicht.

"Final Fantasy XVI" unterstützt einen "New Game Plus"-Modus.

Ende der vergangenen Woche nannten die Entwickler von Square Enix weitere Details zum „New Game Plus“-Modus des in Kürze erscheinenden Rollenspiels „Final Fantasy XVI“.

Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass im „New Game Plus“ das maximale Charakter-Level auf 100 erhöht wird. Gleichzeitig warten eine neue Anordnung der Gegner und verschiedene Überraschungen, da die Monster im „New Game Plus“-Modus neu in der Spielwelt verteilt werden.

Kurz vor dem Release von „Final Fantasy XVI“ wurde ein kommentiertes Gameplay-Video veröffentlicht, in dem Combat-Director Ryota Suzuki und Game-Director Hiroshi Takai den „New Game Plus“-Modus etwas näher vorstellen und auf die gebotenen Features eingehen.

Kleiner Day-One-Patch bestätigt

Wie Square Enix vor wenigen Tagen bekannt gab, wird „Final Fantasy XVI“ entgegen den ursprünglichen Planungen nun doch mit einem Day-One-Patch versehen. Dieser wird allerdings zum Spielen nicht vonnöten sein und es auf eine überschaubare Größe von gerade einmal 300 Megabyte bringen.

Doch welche Verbesserungen werden im Rahmen des Day-One-Updates geboten? Offiziellen Angaben zufolge soll der Patch eine optimierte Performance, kleinere Anpassungen an den Texten und diverse Bugfixes mit sich bringen. Während der Day-One-Patch in der digitalen Version von „Final Fantasy XVI“ von Anfang an enthalten ist, muss er von Käufern der Retail-Fassung separat heruntergeladen werden.

Weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen des kleinen Day-One-Updates von „Final Fantasy XVI“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ wird am kommenden Donnerstag, den 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo zum Rollenspiel, die es auf eine stattliche Spielzeit bringt und euch die verschiedenen Gameplay-Features etwas näher bringt.

Bei Bedarf können die Fortschritte aus der Demo in die Vollversion von „Final Fantasy XVI“ übernommen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren