Persona 3 Reload: TV-Spot liefert Eindrücke aus den Storysequenzen, den Dungeons und mehr

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen wurde das Remake zum 2006 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Persona 3“ auf dem Xbox Games-Showcase 2023 in diesem Monat offiziell angekündigt.

Das Remake wird unter dem Namen „Persona 3 Reload“ ins Rennen geschickt und sowohl für die Konsolen als auch den PC erscheinen. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Remakes zeigt sich „Persona 3 Reload“ in dieser Woche in einem japanischen TV-Spot, der uns frische Eindrücke aus der Neuauflage liefert.

Zu sehen sind nicht nur Szenen aus den Storysequenzen. Darüber hinaus wird uns ein kurzer Blick auf die Dungeons ermöglicht.

Gameplay orientiert sich an Persona 5

Offiziellen Angaben zufolge wird es sich bei „Persona 3 Reload“ um weit mehr als nur eine simple 1:1-Umsetzung des 2006 veröffentlichten Originals mit einer überarbeiteten Grafik handeln. Stattdessen werden die Entwickler von Atlus auch das Gameplay des Rollenspiel-Klassikers überarbeiten.

Bei der Überarbeitung des Gameplays wird sich das Studio an „Persona 5“ anlehnen, was sich unter anderem an den Kämpfen, der Erkundung, den Charakteren und den Schauplätzen bemerkbar macht. Ebenfalls versprochen werden eine verbesserte Vertonung, die auch eine englische Sprachausgabe umfasst.

„Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass das Grundkonzept des Persona 3-Remakes darin bestand, Persona 3 neu zu entwickeln, weshalb wir die Inhalte von Persona 3 FES und Persona 3 Portable nicht einbeziehen. Wir wollten wirklich daran arbeiten, das Persona 3-Erlebnis neu zu erschaffen“, kommentierte Producer Ryota Niitsuma die Pläne, die von Atlus mit dem Remake zu „Persona 3“ verfolgt werden.

„Persona 3 Reload“ erscheint Anfang des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für Nintendos Switch wurde bisher zwar nicht bestätigt beziehungsweise angekündigt, tauchte kürzlich jedoch im Sortiment eines bekannten Importhändlers auf.

Somit können wir wohl davon ausgehen, dass auch die Switch mit „Persona 3 Reload“ versorgt wird.

