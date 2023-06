Horizon Forbidden West – Burning Shores: Denkmal für Lance Reddick eingeführt

Am Dienstag rollte Guerrilla Games ein neues Update für den „Burning Shores“-DLC von „Horizon Forbidden West“ aus. Damit nahm das Entwicklerteam nicht nur übliche Verbesserungen und Bugfixes vor, sondern führte auch ein Denkmal ein. Es richtet sich an den Schauspieler Lance Reddick, der im März dieses Jahres unerwartet verstorben ist.

Guerrilla machte damit heute mit einem Twitter-Beitrag aufmerksam. Hier blickt Protagonistin Aloy auf den Namen Lance Reddick, der im postapokalyptischen Los Angeles aufleuchtet.

„Zu Ehren von Lance Reddick haben wir ein Denkmal geschaffen, um an den tiefgreifenden Einfluss zu erinnern, den er auf uns alle hatte. Vielen Dank, Lance, für alles, was Sie in die Rolle des Sylens eingebracht haben: Ihre Ernsthaftigkeit, Energie, Weisheit und mehr. Ein unvergleichliches Talent und Freund. Wir vermissen dich schrecklich“, steht im Tweet geschrieben.

Hier findet ihr das Denkmal

Damit ihr die Location schnell ausfindig machen könnt, hat der Nutzer dolemitedawiz ein kurzes Video aufgenommen. Anschließend hat er es unter dem Post von Guerrilla Games veröffentlicht.

Der Standort in schriftlicher Form: Es ist die Insel, auf der sich Aloy und Seyka das erste Mal treffen. Sie befindet sich südlich des östlichen Lavastroms.

Reddick spielte in der „Horizon“-Reihe den Charakter Sylens, einen von Aloys Verbündeten. Darüber hinaus kennen ihn viele von euch wohl aus den „John Wick“-Filmen, wo er den Concierge Charon spielt.

