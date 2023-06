NieR Automata Anime: Nach der Zwangspause – Die finalen Episoden haben einen Termin

Aufgrund der COVID-19-bedingten Verzögerungen der Produktion mussten die Zuschauer von "Nier Automata Vers 1.1a" in der Vergangenheit gleich mehrfach zusätzliche Geduld beweisen. Kurz vor dem Wochenende wurden die finalen Episoden endlich mit einem Termin versehen.

In den vergangenen Monaten mussten sich die Zuschauer des erfolgreichen Animes „NieR: Automata Ver1.1a“ gleich mehrfach in Geduld üben, da die Produktion des Animes durch die Folgen der COVID-19-Pandemie verzögert wurde.

Zuletzt riefen die Verantwortlichen hinter „NieR: Automata Ver1.1a“ im März dieses Jahres eine weitere ungeplante Zwangspause aus. Wie kurz vor dem Start in das Wochenende bekannt gegeben wurde, hat die Wartezeit der Zuschauer im nächsten Monat endlich ein Ende.

Demnach werden die „NieR: Automata Ver1.1a“-Episoden 9, 10, 11 und 12 am 23. Juli 2023 ab 19 Uhr japanischer Zeit auf Tokyo MX, BS11 sowie Tochigi TV und kurze Zeit später auch auf Gunma TV ausgestrahlt.

Da der Streaming-Anbieter Crunchyroll über die Simulcast-Rechte an dem Anime verfügt, ist davon auszugehen, dass die finalen Episoden hierzulande ein paar Stunden später in der japanischen Synchronisation und mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll zur Verfügung stehen.

Der Kampf um die Zukunft der Erde

Der Anime „NieR: Automata Ver1.1a“ basiert auf dem erfolgreichen Rollenspiel des japanischen Entwicklerstudios Platinum Games und rückt das Schicksal der beiden Androiden 2B und 9S in den Mittelpunkt. Diese wurden vom Rest der überlebenden Menschheit auf die zerstörte Erde entsandt, um die Oberfläche des blauen Planeten zu erkunden.

Gleichzeitig stehen 2B und 9S vor der Aufgabe, die restlichen Alien-Roboter zu zerstören, die im Zuge einer Invasion auf der Erde landeten und den Planeten seitdem unsicher machen. Genau wie in der Videospielvorlage punktet die Handlung mit spannenden Wendungen und Ereignissen, die in den beiden Androiden Zweifel an ihrer Mission aufkommen lassen.

Passend zur Bekanntgabe der Ausstrahlungstermine der finalen Episoden wurde ein neues Keyart zu „NieR: Automata Ver1.1a“ zur Verfügung gestellt, das wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Related Posts

Der Anime „NieR: Automata Ver1.1a“ ging aus einer Zusammenarbeit zwischen den „Sword Art Online“-Machern von A-1 Pictures, dem Regisseur Ryouji Masuyama („Great Pretender“) und Yoko Taro, dem kreativen Kopf hinter der Videospielvorlage, hervor.

Die ersten acht Episoden von „NieR: Automata Ver1.1a“ könnt ihr euch auf Crunchyroll anschauen. Während die ersten drei Episoden eine deutsche Synchronisation bieten, müsst ihr bei den weiteren fünf Episoden wahlweise auf eine japanische oder eine englische Synchro mit deutschen Untertiteln zurückgreifen.

Weitere Meldungen zu NieR Automata.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren