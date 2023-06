Star Ocean The Second Story R: Aus diesen Gründen wurde das Remake realisiert

Star Ocean The Second Story R:

Mit "Star Ocean: The Second Story R" wurde in der letzten Woche ein Remake zum beliebten Rollenspiel-Klassiker angekündigt. Im Interview mit der japanischen Famitsu ging das Entwicklerteam auf die Gründe ein, die für die Realisierung der Neuauflage sprachen.

"Star Ocean: The Second Story" bekommt ein Remake spendiert.

Mit „Star Ocean: The Second Story R“ kündigte Square Enix in der vergangenen Woche ein weiteres Remake an, das sich aktuell für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Im Interview mit der japanischen Famitsu sprachen die führenden Entwickler hinter dem Remake über die Entscheidung, dem ursprünglich im Jahr 1998 für die originale PlayStation veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker zu einem Comeback zu verhelfen.

Den Ausschlag gab demnach die Nachfrage der Spielerinnen und Spieler, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder für ein Remake zu „Star Ocean 2“ einsetzten.

Weitere Faktoren, die für die Realisierung des Remakes sprachen, waren das 25. Jubiläum der „Star Ocean“-Reihe sowie die kontinuierlich wachsende Beliebtheit der Marke.

Langjährige Fans und Neulinge sollen angesprochen werden

„Mit der Veröffentlichung von Star Ocean 6: The Divine Force im vergangenen Jahr, einem neuen nummerierten Titel der Star Ocean-Serie, glauben wir, dass die Serie derzeit viel Aufmerksamkeit seitens der Anhänger auf sich zieht. Darüber hinaus ist Star Ocean: The Second Story eines der beliebtesten Spiele der Serie, und wir haben viele Anfragen nach einem Remake erhalten“, so die Entwickler.

„Daher haben wir uns entschieden, im Jahr des 25. Jubiläums […] Star Ocean: The Second Story R als Remake zu veröffentlichen. Dabei haben wir das Spielsystem und die Grafik komplett überarbeitet, damit sowohl alte als auch neue Fans das Spiel aus einer frischen Perspektive erleben können.“

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Star Ocean: The Second Story R“ wiesen die Entwickler darauf hin, dass der Schwierigkeitsgrad im Vergleich mit dem Original oder der Umsetzung für die PlayStation Portable ein wenig angehoben wurde. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Star Ocean: The Second Story R“ erscheint am 2. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

