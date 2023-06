Dead Cells: PS5-Version hat einen Termin – Gratis-Upgrade für PS4-Version

"Dead Cells" wird in Kürze für die PS5 veröffentlicht, sodass Spieler unter anderem in den Genuss der DualSense-Funktionen kommen. Der Termin steht fest.

Die PS5-Version von „Dead Cells“ erscheint früher als vermutet. Wie Motion Twin auf dem eigenen Twitter-Kanal bestätigt, ist die Veröffentlichung im PlayStation Store für den 29. Juni 2023 vorgesehen.

Die PS5-Version nutzt die besonderen Funktionen der Konsole bzw. des DualSense-Controllers. Dazu gehören das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und das Audio-Feedback.

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass Besitzer der PS4-Version von „Dead Cells“ nicht noch einmal zur Kasse gebeten werden. So verweisen die Macher im neusten Tweet auf ein kostenloses Upgrade.

Komplettversion auf Disk folgt im August

Die digitale PS5-Version wird somit vor der „Dead Cells: Return to Castlevania Edition“ erscheinen. Es ist eine auf Disk gepresste Version des Spiels, die mit den bisherigen Download-Erweiterungen veröffentlicht wird. Dazu gehören „Rise of the Giant“, „The Bad Seed“, „Fatal Falls“ und „The Queen and the Sea“.

Hinzu kommt „Return to Castlevania“, der namensgebende Crossover-DLC, der im März veröffentlicht wurde und Charaktere, Waffen und Feinde aus Konamis langjähriger Action-Plattformer-Serie enthält. Darüber hinaus sind die 34 bisher veröffentlichten Updates im Paket zu finden.

Der Launch der „Dead Cells: Return to Castlevania Edition“ ist für den 11. August 2023 auf PS4, PS5 und Switch vorgesehen. Die physische Version wird von Signature Edition vertrieben und auch bei den großen Einzelhändlern erhältlich sein.

„Dead Cells“ kam ursprünglich im Jahr 2017 auf den Markt und fand bisher zehn Millionen Abnehmer. Zudem gaben die Entwickler Anfang des Monats bekannt, dass Spieler mit weiteren Updates rechnen können.

„Nach Jahren erfolgreicher Updates und Erweiterungen und der Übernahme des Live-Betriebs von Dead Cells im Jahr 2019 bastelt das Studio an seiner bewährten Methodik und experimentiert mit Ideen für zukünftige Updates und neuen Möglichkeiten für Fans, eines ihrer Lieblings-Roguelikes zu genießen“, so der Wortlaut.

