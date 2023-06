Wild Card Football: Arcade-Sportspiel bringt Colin Kaepernick aufs Spielfeld zurück

Mit "Wild Card Football" bringt Saber Interactive in diesem Herbst ein wahnwitziges Arcade-Sportspiel für die Konsolen und den PC auf den Markt. Ein erster Trailer und einige Details sind bereits enthüllt worden.

Saber Interactive hat ein neues Arcade-Sportspiel namens „Wild Card Football“ enthüllt, das am dem 10. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam und Epic Games Store).

Ein schnelles Football-Spiel mit bekannten Gesichtern

Dabei handelt es sich um ein übertriebenes Pick-up-and-Play-Videospiel, das für alle Spieler geeignet sein soll. Da man eng mit der NFLPA, der Spielergewerschaft, zusammenarbeitet, kann man auch hunderte originalgetreue Stars aus der NFL erwarten. Somit werden Patrick Mahomes, Aaron Donald, Jalen Hurts und sogar Colin Kaepernick aufs Feld laufen.

Man kann sich die ultimative Traummannschaft zusammenstellen und Logos, Uniformen, Playbooks und vieles mehr den eigenen Wünschen anpassen. Das einzigartige Wild Card-System soll bietet einen spezielle Power-Ups und regelbrechende Fähigkeiten, während man sich an unterschiedlichsten Spielmodi versucht. Darunter finden sich Season Play, ein lokaler Mehrspieler und der Online-Mehrspieler mit einer vollständigen Crossplay-Unterstützung.

„Wir hatten uns aufgemacht, um eine schnelle und spaßige Erfahrung zu erschaffen, die reines Adrenalin ist. Wild Card Football ist genau das, indem es euch in die Schuhe eurer liebsten Profispieler steckt und die Intensität mit fantastischen neuen Gameplay-Elemente hochschraubt“, sagte Saber Interactives Chief Creative Officer Tim Willits im Rahmen der Pressemeldung.

Einen ersten Eindruck erhalten wir bereits durch den Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wild Card Football.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren