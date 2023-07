Dying Light 2: Crossover mit The Walking Dead angekündigt

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Techland unter dem Namen „Good Night, Good Luck“ ein neues Content-Update zum Action-Horror-Abenteuer „Dying Light 2“, das Inhalte wie einen zusätzlichen Parkour-Stil mit sich brachte.

Ergänzend zur Veröffentlichung des besagten Content-Updates zauberten die Verantwortlichen von Techland eine weitere Überraschung aus dem Hut und gaben eine Partnerschaft mit Skybound Entertainment bekannt.

Wie sich der Ankündigung der Zusammenarbeit entnehmen lässt, wird aus dieser „ein spannender Crossover zwischen Dying Light 2 und The Walking Dead hervorgehen“.

Allzu viele Details zum 2023 startenden Crossover wurden leider nicht genannt. Stattdessen ist bisher nur die Rede davon, dass wir „in einer bisher ungekannten Art und Weise Untote beseitigen, um unser Überleben kämpfen und Ressourcen sammeln werden“.

Wie bereits vor dem offiziellen Release von „Dying Light 2“ versprochen wurde, soll der Nachfolger über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Zuletzt wurde das kostenlose „Good Night, Good Luck“-Update zur Verfügung gestellt, mit dem eure allgemeine Spielerfahrung erweitert wird.

In den Mittelpunkt rückten dieses Mal Verbesserungen am Parkour-System – darunter zusätzliche Animationen, eine verbesserte Kontrolle über euren Charakter in der Luft oder die Fähigkeit, den Schwung beizubehalten. Ebenfalls mit von der Partie ist ein neuer Parkour-Stil.

Hier könnt ihr euch entscheiden, oh ihr im Physical-Mode mehr Kontrolle über die Bewegungen eures Charakters erhalten möchtet oder ob ihr ein Gameplay mit unterschiedlichen Hilfen bevorzugt.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Aktuell findet der sogenannte „Sommer des Schreckens“ statt, der in den nächsten Wochen und Monaten neue Events, Crossover und Überraschungen mit sich bringen wird.

🚨Breaking News🚨

Dying Light 2 joins forces with The Walking Dead by @skyboundgames in a thrilling crossover event. Survive, scavenge, and slay the undead like never before!

Stay tuned for more info. pic.twitter.com/059ck4oVSd

— Dying Light (@DyingLightGame) June 30, 2023