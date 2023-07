Under the Waves: Macher über die Herausforderungen, ein Unterwasser-Spiel zu entwickeln

Under the Waves:

Vor einiger Zeit hatten wir die Gelegenheit, Quantic Dream in Paris einen Besuch abzustatten. Dort durften wir uns nicht nur die heiligen Hallen des Entwicklerstudios genauer anschauen, sondern auch „Lysfanga: The Time Shift Warrior“ sowie das Adventure „Under the Waves“ anspielen. Zudem konnten wir uns mit einem der Macher des letztgenannten Games über die Herausforderungen unterhalten, ein Unterwasser-Spiel zu entwickeln.

Man muss spüren, gegen etwas anzukämpfen

Genauer konnten wir mit Thomas Bardet sprechen, der als Lead Game Designer am atmosphärischen Abenteuer-Game mitwirkt. Wie er uns verriet, würde es verschiedene Herausforderungen „bei der Umsetzung von Spielen unter Wasser“ geben. Zunächst würde ihm diesbezüglich vor allem die erschwerte Navigation in den Sinn kommen.

Schwimmen und Fliegen seien sich in Videospielen sehr ähnlich, denn in beiden Fällen könne sich der Spieler in einem 360°-Radius bewegen. Ein entscheidender Unterschied sei jedoch, dass die Spieler unter Wasser den Widerstand der Wellen spüren müssten.

Diesbezüglich erklärte uns Thomas Bardet, „man muss das Gefühl haben, dass man gegen etwas ankämpft. Und das macht das Erlebnis langsamer.“

Darüber hinaus müsse auf die Sichtbarkeit und die Weitsicht geachtet werden. „Der Ozean ist weit, aber es gibt Nebel und es fehlt an Sonnenlicht. Die Beleuchtung ist eine komplexe Technologie, die man in einem Spiel unterbringen muss.“

Vermutlich seien all dies Faktoren, die die Entwicklung eines Unterwasser-Spiels wie „Under the Waves“ erschweren würden. Es müssten viele verschiedene Dinge bedacht werden und das Team müsse „einiges mehr wissen als bei Spielen, bei denen man sich auf dem Boden bewegt.“

Laut unserem Gesprächspartner seien dies mit die wichtigsten Gründe, weshalb die Entwicklung von Games dieser Art dermaßen herausfordernd seien und es deshalb nur entsprechend wenige Spiele mit einem solchen Setting geben würde.

„Under the Waves“ erscheint am 29. August 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

