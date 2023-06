PLAY3.DE on Tour: Wir waren bei Quantic Dream in Paris zu Besuch

Am späten Abend landete unser Flieger am Charles de Gaulle Airport in der französischen Hauptstadt, von wo aus wir direkt weiter ins Hotel gefahren sind – geschafft! Nach einem ziemlich langen Tag konnten wir uns endlich ausruhen, denn am nächsten Tag stand ein volles Programm an: Wir durften Quantic Dream, dem Entwicklerteam hinter Spielehits wie „Heavy Rain“ und „Detroit: Become Human“, in Paris einen Besuch abstatten!

Treffen mit Kollegen und eine Tour durch die heiligen Hallen

Gegen 10 Uhr am nächsten Morgen standen wir dann auch schon im Empfangsbereich des Gebäudes, in dem mittlerweile hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an neuen Titeln werkeln, unter anderem natürlich am im Dezember 2021 angekündigten Action-Adventure „Star Wars Eclipse“.

Dort wurden wir von Richard begrüßt, der bei Quantic Dream als Social Media Manager arbeitet, und nachdem wir unsere Sachen verstauen konnten, durften wir bereits einige unserer ebenfalls für das Event angereisten Kollegen kennenlernen. Diese kamen gefühlt aus allen Ecken Europas zusammen: Wir unterhielten uns mit Kollegen aus England, Italien, Norwegen, Polen und Schottland, die wie wir sehr gespannt darauf waren, was uns alles erwarten würde.

Wenig später hatten wir dann auch schon die Gelegenheit, zwei kommende Games, die das Studio als Publisher unterstützen wird, anzuspielen. Zuerst durften wir uns in „Under the Waves“ erneut in die Tiefen des Ozeans stürzen, ehe wir mit Imë unsere ersten Schritte durch die Welt von „Lysfanga: The Time Shift Warrior“ taten. Zu beiden Games haben wir bereits kleine Preview-Artikel geschrieben, die ihr euch hier und hier durchlesen könnt.

Nach einer kleinen Pause war schließlich die Zeit für einen Blick hinter die Kulissen gekommen und Guillaume, der Co-CEO von Quantic Dream, sowie Maxime, ein Mitglied des PR-Teams, nahmen uns mit auf einen Rundgang durch das Studio. Unterwegs erzählte uns Guillaume mit leuchtenden Augen, wie stolz sie alle darauf seien, dass sie endlich die neuen Räumlichkeiten beziehen und diese so anpassen konnten, wie es an ihrem alten Standort nicht möglich gewesen sei.

Während eines kurzen Zwischenstopps, an dem wir das schöne Wetter, den gleißenden Sonnenschein und eine angenehm kühle Brise in Frankreichs Hauptstadt genießen konnten, erzählte uns Guillaume mehr zur Unternehmensphilosophie und warum sich das Studio dazu entschieden hat, nun auch als Publisher tätig zu werden. Dies habe sich wie der nächste, logische Schritt angefühlt und besonders aus der Zusammenarbeit mit Sony sowie PlayStation habe das Team viel lernen können.

Damals habe Sony Quantic Dream vollständige kreative Freiheiten gewährt und die Macher in jeder Hinsicht unterstützt. Es sei eine Art der Zusammenarbeit, die das in Paris ansässige Team für seine Arbeit als Publisher übernehmen möchte. Deshalb sei das Unternehmen sehr wählerisch bei der Auswahl seiner Partner, etwa Parallel Studio („Under the Waves“) oder Sand Door Studio („Lysfanga“). Diese kleinen Teams bekämen ebenfalls vollständige kreative Freiheit gewährt, könnten auf die Erfahrungen sowie Ressourcen des Publishers zurückgreifen und würden dazu ermutigt, die Extrameile zu gehen, um das Werk weiter zu verbessern.

Die Magie im Performance Capture-Studio

Doch natürlich war da noch längst nicht Schluss, denn wir durften anschließend ebenfalls das Motion Capture- beziehungsweise Performance Capture-Studio genauer ansehen. Also den Ort, an dem unter anderem die Zwischensequenzen für „Under the Waves“ oder auch das kommende „Star Wars“-Game gedreht werden. Es ist eine wirklich beeindruckende große Halle mit vielen Kameras, um die kleinsten Regungen der Schauspieler und Schauspielerinnen einfangen zu können. Ganz fertig ist das neue Studio, das so zu den größten in ganz Europa zählt, übrigens noch nicht. Der Boden muss noch fertiggestellt werden.

Die Gelegenheit nutzten wir, um Guillaume zu fragen, was bisher der herausforderndste Dreh des Studios gewesen sei. Daraufhin verriet er uns, besonders schwierig sei es, die Darsteller in die richtige Stimmung zu bekommen. Ihm sei vor allem eine Session mit Elliot Page („Inception“) und Willem Dafoe („Spider-Man“) in guter Erinnerung geblieben, die eine gemeinsame Szene für das Adventure-Game „Beyond: Two Souls“ aufgenommen hatten.

Page sei so in der Rolle und Situation drin gewesen und habe dermaßen intensiv mit Dafoe zusammengespielt, dass sich dieser Moment dem Quantic Dream-Co-CEO besonders eingeprägt habe. Spaßeshalber habe er damals die beiden Hollywood-Stars gefragt, ob sie die Szene noch einmal spielen wollten, woraufhin Defoe etwas entgeistert entgegnet haben soll „Habt ihr das etwa nicht im Kasten?!“, erzählte uns Guillaume mit einem verschmitzten Lächeln.

Danach setzten wir unsere Tour durch das Gebäude durch den Teil fort, in dem die Tonaufnahmen stattfinden. Hierfür hat Quantic Dream extra einen Raum mit Klangbecken füllen lassen. Diese können mit verschiedenen Substanzen gefüllt werden, etwa Wasser oder Sand, um so Soundeffekte für ein Game aufzunehmen. Das sah wirklich interessant aus, doch ein echtes Highlight unseres Rundgangs war das Tonstudio, in dem gewissermaßen die musikalische Magie für die virtuellen Abenteuer gewirkt wird.

Die „Heavy Rain“-Macher setzen hierbei auf Dolby Atmos-Sound, der sich wirklich absolut hervorragend anhört. Wir bekamen hierfür extra ein kleines Video zu sehen, um einen Eindruck von diesem Klangerlebnis zu bekommen. Auf Nachfrage eines Kollegen verriet uns Guillaume, dieser Sound werde für die fertigen Spiele an diverse Systeme angepasst, also TV-Lautsprecher oder auch Kopfhörer, um immer ein möglichst sauberes Ergebnis liefern zu können.

Unser kleiner Rundgang endete schließlich auf der Dachterrasse, auf der sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihren Pausen hinsetzen können, um sich von der Arbeit etwas zu erholen. Durch die vielen Pflanzen wirkte der Ort direkt sehr einladend, was übrigens ebenfalls für die Innenräume gilt. Es wird viel auf natürliches Licht gesetzt, wodurch weite Teile des Gebäudes eine warme und einladende Atmosphäre hatten. Außerdem verriet uns Guillaume draußen, dass auch Bienen hier ihr Zuhause hätten und bald jeder aus dem Quantic Dream-Team ein kleines Glas Honig bekommen würde, worauf alle bereits sehr gespannt seien.

Anschließend war unsere kleine Tour schon wieder vorbei und nach einer Pause ging es wenig später bereits zurück zum Flughafen. Es waren viele schöne Eindrücke, von denen ihr euch anhand unserer Bilder in diesem Artikel hoffentlich zumindest einen kleinen Eindruck machen könnt.

