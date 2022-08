Quantic Dream: Nun auch offiziell bestätigt – NetEase übernimmt die Heavy Rain-Macher

Was die Spatzen in den vergangenen Monaten bereits von den Dächern pfiffen, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt: So wurden die "Heavy Rain"- und "Detroit: Become Human"-Macher vom chinesischen Publisher NetEase aufgekauft. Ein Schritt, der aufgrund der engen Zusammenarbeit der Vergangenheit nicht überraschend kommen dürfte.

Bereits im März dieses Jahres erreichte uns das Gerücht, dass sich die Verantwortlichen von NetEase dazu entschlossen haben sollen, das französische Entwicklerstudio Quantic Dream zu übernehmen.

Ein Schritt, der angesichts der engen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen keineswegs überraschend kommen dürfte. Schließlich baute NetEase die Zusammenarbeit mit Quantic Dream in den letzten drei Jahren kontinuierlich aus und investierte laut eigenen Angaben „nicht unerhebliche Summen“ in die „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher.

Nach den Gerüchten der letzten Wochen und Monate kündigte NetEase die Übernahme von Quantic Dream am heutigen Mittwoch offiziell an. Ein Kaufpreis wurde im Zuge der Bekanntgabe nicht genannt.

Quantic Dream spricht vom nächsten großen Meilenstein

Allerdings wird betont, dass Quantic Dream trotz der Übernahme durch NetEase auch zukünftig unabhängig agieren und eigene Entscheidungen treffen kann. Für den chinesischen Publisher, der sich in der näheren Vergangenheit unter anderem die Dienste des „Yakuza“-Schöpfers Toshihiro Nagoshi sicherte und mit dem Xbox-Pionier Jerry Hook ein eigenes Studio gründete, stellt die Übernahme einen wichtigen Schritt dar, da es sich bei Quantic Dream um das erste NetEase-Studio in Europa handelt.

David Cage, der CEO und Gründer von Quantic Dream, spricht von einem großen Meilenstein für sein Unternehmen, da Quantic Dream von den finanziellen Ressourcen von NetEase und der Tatsache, dass der Publisher die kreative Freiheit seines Studios respektiert, gleichermaßen profitieren wird.

„Ab sofort werden wir in der Lage sein, die Vision, die wir als Gruppe teilen, zu beschleunigen, und bahnbrechende Titel zu erschaffen, die die Menschen auf der emotionalen Ebene berühren. Wir haben sehr unterschiedliche Spiele in der Entwicklung und ich glaube fest daran, dass das Beste von Quantic Dream noch bevorsteht“, so Cage weiter.

Zuletzt kündigte Quantic Dream das narrative Adventure „Under the Waves“ an, das bei den Parallel Studios entsteht und 2023 für die Konsolen und den PC erscheint. Zudem arbeitet das französische Studio an „Star Wars: Eclipse“, das aber wohl erst in ein paar Jahren erscheint.

