Diablo 4: Die Enthüllung der ersten Season hat einen Termin

Genau wie sein Vorgänger soll "Diablo 4" über einen langen Zeitraum mit Seasons und neuen Inhalten unterstützt werden. Wie Blizzard Entertainment bekannt gab, wird die erste Season des Action-Rollenspiels in dieser Woche vorgestellt.

Wie bereits vor der offiziellen Ankündigung des Action-Rollenspiels versprochen wurde, wird „Diablo 4“ genau wie sein Vorgänger über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

In den Mittelpunkt rücken dabei die Seasons, die alle drei Monate erscheinen und neben dem obligatorischen Battle-Pass und den damit verbundenen Belohnungen neue Story-Inhalte und und Features umfassen werden. Wie Blizzard Entertainment bekannt gab, findet in dieser Woche ein Entwickler-Livestream statt, in dem uns die erste Season von „Diablo 4“ im Detail vorgestellt wird.

Der besagte Stream findet am Donnerstag, den 6. Juli 2023 um 20 Uhr unserer Zeit statt und lässt Game-Director Joseph Piepiora sowie Lead-Game-Producer Timothy Ismay zu Wort kommen, die ausführlich über die erste Season sprechen.

Quality-of-Life-Verbesserungen und neue Inhalte

Zu den bereits bestätigten Inhalten der ersten Season gehören ein Season-Pass mit diversen kosmetischen Extras und Quality-of-Life-Verbesserungen wie eine höhere Monsterdichte im Endgame von „Diablo 4“, die im Rahmen des offiziellen Livestreams vorgestellt werden. Welche Inhalte und Überraschungen sonst noch geboten werden, erfahren wir am Donnerstag.

Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment kürzlich klar stellten, blieb das Studio beim Design der Seasons den Vorgängern treu und setzt pro Season einen komplett neuen Charakter voraus, den ihr erstellen und in die Schlacht führen müsst, um überhaupt Zugriff auf die Inhalte einer Season zu erhalten.

Offiziellen Angaben zufolge sollen euch die knapp zehn Euro teuren Battle-Pässe von „Diablo 4“ über einen langen Zeitraum bei Laune halten. Laut Blizzard Entertainment können wir nämlich rund 80 Stunden Spielzeit pro Battle-Pass einplanen, wenn wir alle Inhalte und Belohnungen einer Season freischalten möchten.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Da das Action-Rollenspiel mit einer Unterstützung des Crossplay-Features versehen wurde, könnt ihr euch mit Spielerinnen und Spielern zusammenschließen, die auf einer anderen Plattform unterwegs sind als ihr selbst.

