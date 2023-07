The Division 2 – Descent: Exploit erleichterte das Aufleveln – Entwickler kündigen Strafen an

The Division 2 - Descent:

Kurz nach dem Start des "Descent"-Modus entdeckten Spielerinnen und Spieler von "The Division 2" einen Exploit, mit dem es möglich war, das Aufleveln des eigenen Charakters deutlich zu beschleunigen. Wie die Entwickler von Ubisoft Massive ankündigten, wird es Strafen für alle geben, die Gebrauch von dem Exploit gemacht haben.

"The Division 2" startete letzten Monat in das fünfte Jahr.

Im vergangenen Monat stellten die Entwickler von Ubisoft Massive die ersten Inhalte des fünften Jahres von „The Division 2“ zur Verfügung. Darunter den „Descent“ genannten PvE-Roguelite-Modus.

Nachdem sich schnell abzeichnete, dass es in „Descent“ einige Zeit dauern wird, den eigenen Charakter auf die maximale Stufe zu heben, stießen die Spielerinnen und Spieler auf einen Exploit, der das Aufleveln deutlich erleichterte.

So wird bei dem Exploit ein Fehler ausgenutzt, der es ermöglicht, einem Nutzer beizutreten, der sich bereits mitten in einem Lauf befindet, und sich so zusätzliche Erfahrungspunkte zu sichern.

Wie Ubisoft Massive in einer aktuellen Stellungnahme mitteilte, sieht das Studio in der Ausnutzung des Exploits einen schweren Verstoß gegen eine faire Spielumgebung und wird Spielerinnen und Spieler, die sich auf diesem Wege einen unfairen Vorteil verschafften, entsprechend bestrafen.

Diese Maßnahmen kündigte Ubisoft Massive an

„Wir nehmen diese Probleme sehr ernst und sind entschlossen, eine faire und unterhaltsame Spielumgebung für alle Spieler aufrechtzuerhalten“, sagen die Entwickler. „Wir haben die Situation gründlich untersucht und Personen identifiziert, die den Exploit systematisch genutzt haben.“ Wie Ubisoft Massive ergänzte, werden gegen die Betroffenen „angemessene Sanktionen“ verhängt.

Wer sich zum ersten Mal eines Vergehens schuldig machte, wird mit einer zweiwöchigen Sperre belegt. Darüber hinaus wird Ubisoft Massive die Accounts der betroffenen Spielerinnen und Spieler markieren, um bei weiteren Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen noch längere Sperren verhängen zu können.

Ubisoft Massive gibt außerdem an, dass bei Konten mit mehreren Vergehen permanente Sperren vorgenommen werden. Gleichzeitig werden alle Fortschritte, die auf unfaire Art und Weise errungen wurden, zurückgesetzt. „Wir sind der Meinung, dass es entscheidend ist, sicherzustellen, dass jeder eine gleiche Chance hat, erfolgreich zu sein und auf einem fairen Spielfeld zu konkurrieren“, heißt es abschließend.

„The Division 2“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Zudem kann der Titel über die Abwärtskompatibilität auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

