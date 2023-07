Forever Entertainment: Bekundet Interesse an weiteren Remakes zu japanischen Klassikern

In den vergangenen Jahren brachten die Entwickler von Forever Entertainment diverse japanische Klassiker in Form von Remakes oder Remastern zurück. Wie Zbigniew Debicki, der CEO des Studios, im Interview mit der Famitsu andeutete, könnten bald weitere Neuauflagen angekündigt werden.

Forever Entertainment brachte in den letzten Jahren verschiedene japanische Klassiker zurück.

In den vergangenen Jahren konzentrierte sich das Entwicklerstudio Forever Entertainment nicht auf kleinere Indie-Produktionen. Darüber hinaus brauchte das Studio diverse japanische Klassiker in Form von überarbeiteten Remakes zurück.

Im Interview mit der japanischen Famitsu sprach CEO und Präsident Zbigniew Debicki über die Zukunftspläne von Forever Entertainment und deutete dabei weitere Remakes zu bekannten japanischen Klassikern an. Konkrete Namen nannte er zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass er und sein Studio weitere Klassiker zurückbringen möchten.

Neben Remakes plant Forever Entertainment zudem komplett neue Titel, auf die das Studio laut Debicki zu gegebener Zeit zu sprechen kommen wird.

Der Fokus liegt aktuell auf Front Mission

Zuletzt veröffentlichte Forever Entertainment das „Front Mission 1st: Remake“ für die PlayStation- sowie die Xbox-Konsolen. Als nächstes erscheint ein Remake zu „Front Mission 2“, das bisher nur für den PC und Nintendos Switch bestätigt wurde. Genau wie beim Vorgänger können wir aber wohl davon ausgehen, dass die PlayStation- und Xbox-Systeme zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden.

„Ich persönlich bin ein großer Fan von japanischen Spielen und will in Zukunft deshalb noch viele weitere Remakes japanischer Titel veröffentlichen“, wird der CEO von Forever Entertainment zitiert. „Es gibt sie viele Spiele, von denen ich ein Remake veröffentlichen will – es fällt mir schwer, das nur auf 10 Titel zu begrenzen. Wir werden bis Jahresende auch noch weitere Remakes veröffentlichen. Aber auch komplett neue Spiele werden demnächst von uns erscheinen.“

Zu den bekanntesten Marken, denen Forever Entertainment in Form von Remakes oder kleineren Neuproduktionen zu einem Comeback verhalf, gehören neben „Front Mission“ der Arcade-Shooter „The House of the Dead“, „Panzer Dragoon“ oder „Fear Effect“.

Im Fall von „Fear Effect“ wurde mit „Fear Effect Sedna“ (2018) ein direkter Nachfolger zum zweiten Teil der Reihe, „Fear Effect 2: Retro Helix“, veröffentlicht.

Quelle: Gamefront

