Diablo 4: Inoffizielle App macht das Suchen einer Gruppe leichter

Im Endgame von „Diablo 4“ gibt es einige Inhalte, die Spieler und Spielerinnen nach der Kampagne noch erleben können. Zu den Inhalten des Endgames zählen die Alptraumdungeons, die in unterschiedlichen Stufen bestritten werden können.

Doch bislang gibt es keine Option, die Blizzard ins Spiel implementiert hat, um geeignete Gefährten für die Dungeons zu finden. Deshalb hat sich ein Fan nun selbst etwas einfallen lassen und ein Tool entwickelt, um Suchende zusammenzuführen.

So findet ihr Gruppenmitglieder

Im Reddit-Forum erklärt User EatableTrich, dass er ein Tool entwickelt hat, um Gruppen zusammenzufinden. Auf einer Seite können Interessierte, die eine Gruppe suchen, ihren Battletag eingeben, um Gruppenmitglieder zu finden.

Derzeit gibt es nur die Option, andere Personen in englischer Sprache zu suchen. Außerdem ist es bislang nur möglich, Mitglieder für die Alptraum Dungeons zu suchen. Mit einem weiteren Reiter können Fans spezifizieren, auf welcher Stufe sie den Alptraumdungeon bestreiten wollen.

Der User erklärt, dass es genügend Leute benötigt, damit seine App funktioniert. Andere Fans schreiben einige Verbesserungsvorschläge für das Tool: So könnte noch hinzugefügt werden, in welcher Region man spielt und ob Crossplay erwünscht ist. Auch der Modus, Hardcore oder Softcore, soll in Zukunft folgen.

Die Funktionen sollen nachgereicht werden, sobald die App mehr Anklang findet.

Leider gibt es aktuell noch nicht genug Personen, die das Tool nutzen. Deshalb ist es aktuell noch schwer, eine passende Gruppe zu finden. Doch wer weiß: Vielleicht löst sich das Problem in der kommenden Zeit, da Blizzard sich mit einem Gruppenfinder bislang zurückhält.

Sollte in Season 1 kein solches Tool implementiert werden, kündigen einige User jetzt schon an, dass sie den Gruppenfinder definitiv nutzen werden.

