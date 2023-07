Assassin’s Creed Mirage: Basim vorgestellt – Protagonist im neuen Video

Ubisoft hat zum kommenden „Assassin’s Creed Mirage“ ein neues Video veröffentlicht, das sich auf die Geschichte und das Gameplay des Protagonisten Basim konzentriert.

Der unten eingebettete Clip thematisiert dabei drei Aspekte. Dazu gehören Basim als neuer spielbarer Held, seine Transformation zum Assassinen und seine tödlichen und einfallsreichen Fähigkeiten. Für ein besseres Verständnis können Untertitel aktiviert werden.

Vor den Ereignissen von Assassin’s Creed Valhalla

Basim wurde erstmals in den Anfängen von „Assassin’s Creed Valhalla“ vorgestellt, als er während der Ereignisse des Spiels als Mentor für Eivor fungierte. Dabei kamen Spieler erstmals mit den Motiven und der mysteriösen Vergangenheit des neuen Protagonisten in Berührung.

Zeitlich spielt „Assassin’s Creed Mirage“ zwölf Jahre vor den Ereignissen von „Assassin’s Creed Valhalla“ und versetzt die Spieler in das Jahr 861. In diesem Zeitraum erleben die Spieler Basims Jugend in Anbar nahe Bagdad.

Der Fortschritt in „Assassin’s Creed Mirage“ fokussiert sich diesmal nicht auf das Sammeln von Erfahrungspunkten. Stattdessen erleben die Spieler eine lineare Geschichte, die auf dem Fortschreiten innerhalb der Handlung des neuen Ubisoft-Titels basiert.

Im Laufe von „Assassin’s Creed Mirage“ wird Basim neue Fähigkeiten freischalten, wenn er in der Bruderschaft aufsteigt. Zu diesem Zweck gilt es, Story-Missionen und die eine oder andere Nebenquest zu erfüllen. Ebenfalls kann der Protagonist sein Werkzeug aufrüsten, was mehr Möglichkeiten bei der Bewältigung der Missionen eröffnet.

Basims Charakterdesign wiederum erinnert an das Design einiger früherer Protagonisten der Reihe, insbesondere an den ursprünglichen Protagonisten Altair.

„Assassin’s Creed Mirage“ kann weiterhin bei Händlern wie Amazon vorbestellt werden, wobei der Einstieg in den Titel vergleichsweise kostengünstig erfolgt. Die Launch-Version für PS5 gibt es schon für 49,99 Euro. Spieler, die rund 150 Euro investieren, erhalten die Collector’s Edition, die unter anderem mit einer Statue des Protagonisten bestückt ist.

„Assassin’s Creed Mirage“ wird voraussichtlich am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Nachfolgend steht das anfangs erwähnte Video zur Ansicht bereit:

