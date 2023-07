Harvest Moon – The Winds of Anthos: Gameplay zur kommenden Farm-Simulation

Harvest Moon – The Winds of Anthos:

"Harvest Moon – The Winds of Anthos" kommt im Herbst.

Sony PlayStation hat einen Gameplay- Trailer zu „Harvest Moon – The Winds of Anthos“ hochgeladen. Dadurch erhaltet ihr einen Eindruck von den Spielmechaniken der Farm-Simulation.

Schauplatz ist eine friedliche Welt, die von der Erntegöttin und ihren Geistern beschützt wird. Als jedoch zu einem späteren Zeitpunkt ein Vulkanausbruch stattfand, war der Frieden in Gefahr. Deshalb haben die Beschützer ihre gesamte Kraft eingesetzt, um die Einwohner zu retten. Dummerweise haben die verschiedenen Dörfer sich dadurch weit voneinander entfernt.

Ein Jahrzehnt später findet der Protagonist eine Flaschenpost, die von der Erntegöttin stammt. Sie benötigt eure Hilfe, um die Dörfer wieder zusammenzubringen sowie die Erntegeister wiederzubeleben. Hier beginnt euer Abenteuer.

Erkundet eine vielfältige Welt

In der Beschreibung des Trailers lesen wir: „Erkunde die weite Welt von Anthos mit der Hilfe deines verrückten Erfinderfreundes Doc Jr. und vieler anderer! Es liegt an dir, die Erntegöttin und die Erntegeister wiederzubeleben und alle Dörfer von Anthos wieder miteinander zu verbinden! Bauernhof rund um Anthos mit Docs neuen und verbesserten Expando-Farm! Bewege dich ganz einfach von Ort zu Ort und baue überall an, von verschneiten Bergen bis hin zu wunderschönen Stränden!“

Schaut euch jetzt das Video an:

Am 26. September erscheint „Harvest Moon: The Winds of Anthos“ für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC via Steam. Die physische Edition könnt ihr euch bereits auf Amazon vorbestellen, erscheint aber erst am 6. Oktober. Der Preis beträgt 49,99 Euro.

Wer eine Farm-Simulation von den originalen „Harvest Moon“-Entwicklern spielen möchte, sollte sich „Story of Seasons: A Wonderful Life“ ansehen. Die Veröffentlichung erfolgte am 27. Juni unter anderem für PS5.

