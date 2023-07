Naraka Bladepoint: Nahkampf-Battle-Royale jetzt kostenlos spielbar – Launch-Trailer

Frischer Wind für das Battle-Royale-Genre: „Naraka Bladepoint“ kann seit gestern auf PS5 gespielt werden. Zahlen müsst ihr dafür nichts, weil NetEase zum Free-2-Play-Modell wechselt. Somit dürfen auch die PC-Spieler das Spiel nun kostenlos downloaden.

Im Gegensatz zu anderen Genre-Vertretern liefert sich der Spieler hier keine Schießereien, sondern kämpft mit Schwertern und ähnlichem. Demnach erwartet euch ein intensives Nahkampfsystem, das sich aus Kombinationen, Paraden und Kontern zusammensetzt.

Bis zu 60 Spieler treten hier in einer weitläufigen Umgebung gegeneinander an. Behauptet euch in spannungsgeladenen Martial-Arts-Kämpfen, um am Ende als Gewinner hervorzugehen.

Meistert das tiefgründige Kampfsystem

Vor einer Runde dürft ihr unter 16 verschiedenen Helden auswählen. Jeder davon besitzt individuelle Fähigkeiten. Um jedoch zu einem echten Schwertkämpfer zu werden, müsst ihr die einzigartige Kampfmechanik meistern. Denkt euch dabei nützliche Kombos aus, um eure Gegner zu überlisten.

Mit L2/R2 führt ihr einen Standard-Angriff aus. Haltet ihr eine der beiden Schultertasten gedrückt, ladet ihr eine Attacke auf, die der Gegner mit normalen Angriffen nicht unterbrechen kann. Allerdings ist noch eine Spezialgeste möglich, mit dem ihr die aufgeladenen Angriffe kontert. Mit normalen Attacken könnt ihr den Konter wiederum außer Kraft setzen.

Um den Greifhaken optimal nutzen zu können, hat das Entwicklerteam ein Zielsystem implementiert. Ebenfalls eingebaut wurde eine automatische Drehung, die ihr aus anderen Actionspielen kennen dürftet. Kurze Ladezeiten sind dank der SSD-Geschwindigkeit natürlich gewährleistet.

Für die PlayStation-Spieler gibt es übrigens ein Willkommensgeschenk: Jeder bekommt einen Katana-Skin und zwei unsterbliche Schätze. Habt ihr zusätzlich PS Plus, kriegt ihr noch fünf Schätze sowie eine coole Kopfbedeckung obendrauf.

Der Launch-Trailer verschafft euch einen Eindruck von der Atmosphäre des Spiels. Wie das Gameplay aussieht, zeigt wiederum ein separater Trailer.

