Sonic Superstars: SEGA enthüllt die Opening Animation

Vor wenigen Wochen hatten SEGA und das zuständige Entwicklerstudio Arzest den kommenden 2D-Plattformer „Sonic Superstars“ offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt. Heute Abend haben die Verantwortlichen auch die Opening Animation zu dem neuestaen Abenteuer veröffentlicht.

Zu viert gegen Dr. Eggman

In „Sonic Superstars“ werden die Spieler in die Rolle von Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose schlüpfen können, um die mystischen Northstar Islands zu erkunden. Dabei kann man neue Emerald-Kräfte nutzen, um sich in dynamischer Art und Weise zu bewegen und anzugreifen.

Das besonders Interessante an „Sonic Superstars“ ist der kooperative Aspekt. Schließlich kann man die neuen Umgebungen mit bis zu drei weiteren Spielern im lokalen Mehrspieler genießen, um Dr. Eggman, Fang und einen weiteren mysteriösen Widersacher zu stoppen. Schließlich möchten sie die riesigen Tiere der Inseln in Badnicks verwandeln.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Sonic und seine Freunde sind mit einem völlig neuen Look zurück! Begleiten Sie Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose auf einem Abenteuer, das ‚Klassik‘ auf ein neues Level hebt. Verbünde dich mit Freunden, meistere neue Kräfte der Chaos Emeralds und rase durch alle brandneuen Zonen, um Dr. Eggman (und Co.) zu besiegen-“

„Sonic Superstars“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC in Entwicklung. Die Veröffentlichung soll im Laufe der kommenden Herbst-Saison erfolgen. Hier ist erst einmal das neueste Video:

