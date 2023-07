Star Wars Outlaws: Entwickler über ihre Inspirationsquellen, Jabba the Hutt und mehr

Im Rahmen der San Diego Comic-Con 2023 sprachen die Entwickler von Ubisoft Massive ausführlich über "Star Wars: Outlaws". Dabei ging das Studio nicht nur auf seine Inspirationsquellen bei der Gestaltung der Planeten ein. Darüber hinaus wurde ein Auftritt von Jabba the Hutt bestätigt.

Anlässlich der an diesem Wochenende stattfindenden San Diego Comic-Con 2023 nannten die Entwickler von Ubisoft Massive weitere Details zum Open-World-Abenteuer „Star Wars: Outlaws“.

Zum einen wurde bekannt gegeben, dass wir uns auf ein Wiedersehen mit dem ikonischen Charakter Jabba the Hutt freuen dürfen. Für diesen dürft ihr nur nicht nur Aufträge erledigen, laut Ubisoft Massive wird es sogar möglich sein, den Verbrecher-Lord zu verraten beziehungsweise zu betrügen. Dann werdet ihr laut Entwicklerangaben allerdings mit den daraus resultierenden Konsequenzen leben müssen.

Ein weiteres Thema, über das gesprochen wurde, waren die Arbeiten an dem Mond beziehungsweise Schauplatz Toshara, der im ersten Gameplay-Trailer zu „Star Wars: Outlaws“ zu sehen war. Hier ließen sich die Entwickler laut eigenen Angaben von afrikanischen Savannen und offenen Gebieten inspirieren, die sich perfekt dazu eignen, mit einem Speeder durchquert zu werden.

So entstand der Mond Toshara

„Wir beginnen mit einem Biom, in diesem Fall dem südöstlichen afrikanischen Biom, als Inspiration und fügen dann eine Wendung hinzu, um es ein wenig fremdartig wirken zu lassen. Denken Sie an die ersten Aufnahmen, vielleicht nicht die allerersten, aber die ersten Aufnahmen von Tatooine. Wunderschöne, erkennbare Architektur, aber mit zwei Sonnen“, wurde zum Entstehungsprozess ausgesführt.

Und weiter: „Für uns geht es darum, diesen riesigen Berg zu haben und in dem Bernstein des Berges befindet sich die kristalline Substanz einer Stadt, und diese Ausläufer aus orangefarbenem, sehr reflektierendem Material. Das ist es, was die fremde Natur mit sich bringt. Vertraut, aber frisch.“

Laut Matt Martin, dem Creative-Director hinter „Star Wars: Outlaws“, geht es den Entwicklern darum, eine Spielwelt zu erschaffen, die sich zu 80 Prozent aus Elementen zusammensetzt, die die Spielerinnen und Spieler aus der realen Welt kennen. Bei den restlichen 20 Prozent hingegen wird auf fremdartige Eigenheiten gesetzt, wie sie in „Star Wars“ oder anderen Science-Fiction-Filmen zu finden sind.

Wie kürzlich bestätigt wurde, werden die Planeten, die ihr in „Outlaws“ erkunden könnte, in etwa so groß ausfallen wie zwei bis drei Zonen aus „Assassin’s Creed: Odyssey“.

„Star Wars: Outlaws“ erscheint 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

