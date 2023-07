Final Fantasy VII Remake: Square Enix erklärt Aeriths Zukunftsvisionen

Aerith weiß bereits beim ersten Aufeinandertreffen mit Cloud, dass er ein Ex-Soldat ist. Auch im weiteren Verlaufe von „Final Fantasy VII Remake“ gibt es immer wieder Situationen, in denen sie in die Zukunft sehen kann.

Woher weiß Aerith Dinge, die erst in der Zukunft stattfinden?

Square Enix hat nun neue Details darüber verraten, wieso Aerith Dinge weiß, von denen sie eigentlich nichts wissen dürfte. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Cloud erkennt sie beispielsweise, dass er ein Ex-Soldat und zugleich ein Söldner ist.

Auch im weiteren Verlaufe des Spiels hat Aerith Erinnerungen zu Ereignissen, die erst in der Zukunft spielen. Sie verheimlicht diese Tatsache und gibt zum Beispiel an, von Clouds Schwert abgeleitet zu haben, dass er ein Söldner ist. Doch woher weiß sie wirklich davon?

Aerith verliert ihre Erinnerungen aus der Zukunft

In dem Tweet erklärt Square Enix, dass Aerith vage Erinnerungen an zukünftige Ereignisse besitzt, die sie eigentlich nicht haben darf. Deshalb weiß sie einige Dinge über Cloud und die anderen, obwohl sie die Charaktere noch nie zuvor gesehen hat.

Die Moiren versuchen, ihr diese Erinnerungen wegzunehmen. Jedes Mal, sobald einer der Moiren sie berührt, verschwindet eine dieser mysteriösen Erinnerungen.

Ein anderes Beispiel ist eine Szene in Kapitel 12, in der Tifa fragen, ob sie Marlene retten kann. Doch noch bevor Tifa ihren Satz beendet, weiß Aerith, was sie sagen möchte.

Dank ihrer Gabe kann sie ihre Visionen sogar mit anderen teilen. In Kapitel 12 begegnet sie Marlene das erste Mal und teilt eine Erinnerung mit ihr, wodurch sich Marlene beruhigt und mit Aerith anfreundet.

Das Entwicklerteam hat nicht aufgelöst, was genau Marlene gesehen hat. Sie wollen den Spielern und Spielerinnen selbst überlassen, was Marlene ihrer Meinung nach gesehen hat.

Doch woher diese Visionen stammen, hat Square Enix bislang noch nicht erklärt. Wir dürfen also gespannt sein, ob „Final Fantasy VII Rebirth“ das Rätsel auflösen wird.

