Final Fantasy VII Rebirth: Hälfte der Handlung soll eine neue Richtung einschlagen – Gerücht

Zum Abschluss der Woche lieferte uns der bekannten Leaker "Im A Hero Too" weitere unbestätigte Details zu "Final Fantasy VII: Rebirth". Unter anderem wird berichtet, dass im Vergleich mit den Geschehnissen aus dem originalen "Final Fantasy VII" rund 50 Prozent der Handlung neu gestaltet wurden.

Zum Abschluss des Eröffnungs-Events zum Summer Game Fest 2023 präsentierte Square Enix einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ und gab bekannt, dass das zweite Kapitel des Remakes Anfang 2024 erscheint.

Ergänzend dazu meldete sich mit „Im A Hero Too“ der gleiche Insider zu Wort, der bereits das Remake zu „Persona 3“ leakte. Wie dieser zum einen berichtet, haben wir es bei „Rebirth“ mit einem riesigen Rollenspiel zu tun, bei dem die Entwickler genau wie in „Final Fantasy XVI“ auf einzelne Zonen setzen.

Allerdings sollen die Zonen in „Rebirth“ nicht ganz so groß ausfallen wie im in Kürze erscheinenden Abenteuer von Clive Rosfield.

Weiter führte „Im A Hero Too“ aus, dass sich auch Kenner beziehungsweise Fans des 1997 veröffentlichten Originals von „Final Fantasy VII“ auf zahlreiche Überraschungen freuen dürfen.

Ist dieser beliebte Charakter spielbar?

Laut den Informationen des Leakers haben wir es bei „Final Fantasy VII: Rebirth“ nämlich weniger mit einem Remake im klassischen Sinne zu tun. Stattdessen möchte „Im A Hero Too“ in Erfahrung gebracht haben, dass wir uns auf eine Handlung einstellen dürfen, die in rund der Hälfte eine komplett neue Richtung einschlagen wird.

Unter dem Strich handelt es sich bei „Rebirth“ also eher um ein teilweise neu gestaltetes Rollenspiel, das sich bei der Geschichte immer wieder auf das originale „Final Fantasy VII“ beruft. Zu den weiteren Neuerungen gehört laut dem Leaker die Tatsache, dass auch Zack, der im Original aus dem Jahr 1997 lediglich in der Geschichte erwähnt wurde, spielbar sein wird.

Abschließend wies „Im A Hero Too“ darauf hin, dass „Final Fantasy VII: Rebirth“ seinen Informationen zufolge für eine Veröffentlichung im Januar 2024 vorgesehen ist.

Auch wenn der Leaker mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag, muss abschließend natürlich darauf hingewiesen werden, dass die von ihm in Umlauf gebrachten Details zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

