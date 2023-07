Capcom: Das sind die fünf meistverkauften Franchises des Unternehmens

Der japanische Entwickler und Publisher Capcom kann sich mit einigen beliebten Franchises rühmen. In dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens wurde kürzlich verraten, welche Spieleserien des Studios sich bislang am meisten verkaufen konnten.

Capcom ist eines der am längsten bestehenden Videospielunternehmen. Die Firma wurde 1979 von Kenzo Tsujimoto unter dem Namen I.R.M Corporation gegründet und entwickelte anfänglich Titel, die in der Spielhalle gespielt werden konnten.

1985 erschien „Ghosts ’n Goblins“, bevor 1987 „Street Fighter“ und „Mega Man“ folgten. Heute kann sich Capcom, dessen Name sich übrigens aus den Wörtern Capsule Computers zusammensetzt, über einige beliebte Spieleserien freuen. In dem jüngsten Quartalsbericht verriet das Unternehmen die Top fünf ihrer meistverkauften Franchises.

Capcom gibt die Verkaufszahlen der beliebtesten Franchises bekannt

Es ist wohl keine Überraschung, dass „Resident Evil“ mit insgesamt 146 Millionen verkauften Einheiten während der gesamten Laufzeit des Franchises den ersten Platz der meistverkauften Spieleserien von Capcom einnimmt. Zuletzt wurde das Remake von „Resident Evil 4“ veröffentlicht, von dem dem Unternehmen zufolge bereits mehr als fünf Millionen Einheiten verkauft werden konnten.

Auf den weiteren Plätzen sind folgende Spielereihen zu finden:

„Monster Hunter“– 94 Millionen verkaufte Einheiten „Street Fighter“ – 52 Millionen verkaufte Einheiten „Mega Man“ – 40 Millionen verkaufte Einheiten „Devil May Cry“ – 29 Millionen verkaufte Einheiten

Der aktuelle Teil der „Monster Hunter“-Serie, das 2021 erschienene „Monster Hunter Rise“ , konnte sich dem Quartalsbericht zufolge über 13 Millionen Mal verkaufen. Von der Erweiterung „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ wurden bislang über sechs Millionen Einheiten abgesetzt. Auf dem dritten Platz der meistverkauften Franchises steht „Street Fighter“, von dem der aktuellste Teil im Juni erschienen ist. „Street Fighter 6“ konnte sich Capcom zufolge bereits über zwei Millionen Mal verkaufen.

Derzeit arbeiten die Entwickler an „Dragon’s Dogma 2“. Wann der Titel erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Zuletzt hat Capcom den Dino-Shooter „Exoprimal“ auf den Markt gebracht. Wie das Studio mitteilte, konnte der Action-Titel bereits mehr als eine Million Spieler anlocken. Dieser Meilenstein soll mit einem Gratis-Skin gefeiert werden, der am 16. August 2023 zusammen mit einem Title-Update an die Spieler verteilt wird.

Quelle: Destructoid

