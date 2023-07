Resident Evil 4 Remake: Weiter auf Erfolgskurs – Capcom nennt neue Verkaufszahlen

Mit "Resident Evil 4" wurde im März dieses Jahres der nächste Ableger von Capcoms Horror-Reihe mit einem Remake versehen. Wie der japanische Publisher bekannt gab, verkaufte sich die Neuauflage in den letzten Wochen weiter auf einem stabilen Niveau und erreichte kürzlich den nächsten beeindruckenden Wert.

Zu den bestbewerteten Titeln des Jahres gehört weiterhin das im März veröffentlichte Remake zu Capcoms Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 4“.

Wie der japanische Publisher Capcom bekannt gab, verkaufte sich das Remake zu „Resident Evil 4“ in den letzten Wochen weiter auf einem soliden Niveau und erreichte mittlerweile den nächsten großen Meilenstein. Laut Capcom wurde die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage von „Resident Evil 4“ mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal verkauft.

Welche der Plattformen dabei die Nase vorne hatte, wurde leider nicht verraten. Das Remake zu „Resident Evil 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Wie geht es mit der Resident Evil-Reihe weiter?

Auf welche Titel sich Fans der Horror-Reihe als nächstes freuen können, wurde bisher nicht verraten. Allerdings machten in den letzten Wochen Gerüchte zu weiteren möglichen „Resident Evil“-Projekten die Runde. Beispielsweise berichtete der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Insider „Dusk Golem“ in dieser Woche, dass bei Capcom eifrig an „Resident Evil 9“ gearbeitet wird.

Den Quellen von „Dusk Golem“ zufolge soll „Resident Evil 9“ im Laufe des kommenden Jahres offiziell enthüllt werden, während der Release des nächsten Hauptablegers laut dem Leaker für das Jahr 2025 vorgesehen ist. Zudem deutete Capcom mit einer Umfrage selbst an, dass auf kurz oder lang weitere Remakes zu ausgewählten „Resident Evil“-Titeln folgen könnten.

Und dann wären da ja noch die Gerüchte um den möglichen „Separate Ways“-DLC zum „Resident Evil 4 Remake“, die Ende Juni von neuen Achievements auf Valves digitaler Vertriebs- und Gaming-Plattform Steam befeuert wurden.

Eines haben alle Gerüchte gemeinsam: Sie wurden von Capcom bisher nicht offiziell bestätigt. Zumindest im Fall von „Resident Evil 9“ und dem „Separate Ways“-DLCs können wir aber wohl davon ausgehen, dass entsprechende Ankündigungen nur eine Frage der Zeit sind.

