Resident Evil Death Island: Seht euch schon jetzt die ersten 8 Minuten des Animationsfilm an

Inzwischen ist "Resident Evil: Death Island", der neueste Animationsfilm zu Capcoms Erfolgsfranchise, in mehreren Ländern gestartet. Anlässlich des US-Releases wurden nun die ersten acht Minuten des Titels veröffentlicht.

"Resident Evil: Death Island" wurde am 7. Juli 2023 in Japan veröffentlicht.

Mit „Resident Evil: Death Island“ kündigte Capcom bereits vor geraumer Zeit einen neuen Animationsfilm zu seiner legendären Survival-Horror-Franchise an, der Anfang des Monats bereits in den japanischen Kinos startete. Doch auch in anderen Teilen der Welt, etwa den USA, ist der CG-Anime inzwischen erhältlich.

Um diesen Anlass zu feiern, durften die Kollegen von IGN exklusiv die ersten acht Minuten des Titels veröffentlichen. Das Video findet ihr weiter unten im Artikel.

Zombies auf Alcatraz

Zu Beginn sehen wir einen Umbrella-Einsatztrupp, der in Raccoon City ankommt, um die Lage während jener schicksalhaften Nacht, die Spieler und Spielerinnen in den ersten „Resident Evil“-Games noch hautnah miterleben konnten, unter Kontrolle zu bringen. Allerdings läuft für die Gruppe nicht alles nach Plan.

17 Jahre später setzt die eigentliche Handlung von „Death Island“ ein, in der diverse Fanlieblinge aufeinandertreffen, um eine gemeinsame Mission zu verfolgen. Rebecca Chambers, Leon S. Kennedy, Chris und Claire Redfield sowie Jill Valentine müssen sich verbünden, um eine neue Gefahr zu bekämpfen. Ihre Ermittlungen sollen letztendlich all diese „RE“-Veteranen auf die einstige Gefängnisinsel Alcatraz führen.

Zeitlich spielt der neueste Anime-Ableger der Erfolgsfranchise somit nach den Geschehnissen in „Resident Evil 6“ und vor der Hauptstory von „Resident Evil 7“. Wie die vorherigen CG-Animationsfilme ist übrigens auch dieser Teil ein offizieller Bestandteil des Kanons der Serie.

Obwohl alle Hauptcharaktere somit eigentlich nicht mehr sonderlich jung sind, scheinen gerade die weibliche Figuren kaum gealtert zu sein. Ein Umstand, der beispielsweise bezüglich Jill Valentine bereits zu einiger Verwirrung unter Fans geführt hat. Der offizielle Twitter-Account der Spieleserie lieferte hierfür eine Erklärung: Die Auswirkungen des T-Virus hätten beim einstigen S.T.A.R.S.-Mitglied den Alterungsprozess massiv verlangsamt.

Gegenüber den Kollegen von TheGamer erklärte Drehbuchautor Makoto Fukami kürzlich, dies sei von Capcom so gewünscht worden: „Es ist tatsächlich so, dass es eine Vorbereitung für Jill ist […]. Sie hat sich zwei- oder dreimal mit dem Virus infiziert, also ist sie tatsächlich diejenige, die nicht altert. Es ist ein offizieller Plan von Capcom.“

„Resident Evil: Death Island“ entstand unter der Regie von Eiichiro Hasumi („Resident Evil: Infinite Darkness“) im Studio TMS Entertainment („Detektiv Conan“) nach einem Skript von Makoto Fukami („Psycho-Pass“, „Resident Evil: Vendetta“). Kadokawa („Made in Abyss“) und Quebico („Resident Evil: Infinite Darkness“) produzieren den Anime-Film.

In Japan startete der neueste Animationsfilm der Franchise am 7. Juli 2023. Ein deutscher Veröffentlichungstermin ist noch unbekannt.

Wie gefallen euch die ersten acht Minuten von „Resident Evil: Death Island“ und hofft ihr auf eine Veröffentlichung des Animationsfilms in Deutschland?

