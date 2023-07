Killsquad: Konsolen-exklusiver Release für PS4 & PS5 laut Entwicklern eine „natürliche Sache“

Mit reichlich Verspätung veröffentlichten die Entwickler von Novorama Technology ihren Twin-Stick-Shooter "Killsquad" in diesem Monat für die Konsolen - allerdings nur für die PS4 und die PS5. Eine Entscheidung, über die das Studio in einem Interview sprach.

Rund vier Jahre nach dem ursprünglichen Release für den PC im Juli 2019 veröffentlichten die Entwickler von Novorama Technology ihren kooperativen Twin-Stick-Shooter „Killsquad“ in diesem Monat für die Konsolen.

Entgegen den Erwartungen wurde dabei allerdings nicht versucht, so viele Plattformen wie möglich abzudecken. Stattdessen erschien „Killsquad“ im Bereich der Konsolen lediglich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Eine Veröffentlichungspolitik, auf die Game-Director Daniel Sanchez-Crespo in einem Interview einging.

Wie der Game-Director ausführte, fühlte sich die Entscheidung, bei „Killsquad“ auf einen PlayStation-exklusiven Konsolen-Release zu setzen, für das in Barcelona ansässige Studio einfach natürlich an, da sie zur Vergangenheit des Studios passt, in der sich Novorama Technology stets auf die PlayStation-Systeme konzentrierte.

Das Entwicklerteam hinter der Invizimals-Reihe

Sollte euch der Name des Studios Novorama Technology nichts sagen, dann klingelt es vielleicht beim Klang des Titels „Invizimals“. So entwickelte das spanische Studio in seiner Geschichte mehr als ein halbes Dutzend „Invizimals“-Ableger, die für die PlayStation Portable, die PlayStation 3 und PlayStation Vita erschienen. Auch bei „Reality Fighters“ aus dem Jahr 2012 setzte Novorama auf einen PlayStation-exklusiven Release – damals für Vita.

Im weiteren Verlauf des Interviews ging Sanchez-Crespo auf die PlayStation 5-Umsetzung von „Killsquad“ ein und wies darauf hin, dass auf Sonys Konsole eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde geboten wird. Ein weiteres Feature, von dem Spielerinnen und Spieler von „Killsquad“ auf der PlayStation 5 profitieren werden, ist die schnelle SSD der Konsole.

„Mit der SSD können Spieler schnellere Ladezeiten genießen, was bei einem grafisch intensiven Spiel wie Killsquad mit vielen Charakteren auf dem Bildschirm sehr auffällig ist“, so der Game-Director hinter dem Twin-Stick-Shooter abschließend.

„Killsquad“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich und bietet bis zur vier Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, sich zu Gruppen zusammenzuschließen und den Kampf gegen eine Alienbedrohung aufzunehmen.

