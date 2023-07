Remnant 2: Bugs, Abstürze & Performance-Probleme – Entwickler streben schnelle Lösung an

Auch wenn es sich bei "Remnant 2" um einen gelungenen Nachfolger handelt, hatte der Coop-Shooter zum Release mit kleineren Bugs und Performance-Problemen zu kämpfen. Wie die Entwickler von Gunfire Games versprachen, sollen diese so schnell wie möglich behoben werden.

Nachdem Käufer der Ultimate Edition bereits Ende der letzten Woche loslegen durften, wurde der Coop-Shooter „Remnant 2“ in dieser Woche offiziell für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Auch wenn wir es bei „Remnant 2“ unter dem Strich mit einem gelungenen Nachfolger zu tun haben, der sowohl von den Kritikern als auch der Community positiv aufgenommen wurde, klagten die Spielerinnen und Spieler in den letzten Tagen über Bugs, vereinzelte Abstürze und diverse Performance-Probleme. Unzulänglichkeiten, die auch den verantwortlichen Entwicklern von Gunfire Games nicht entgangen sind.

Wie das Studio in einer aktuellen Mitteilung an die Community versprach, werden die technischen Probleme bereits analysiert und sollen im besten Fall so schnell wie möglich behoben werden.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

Des Weiteren nutzte Gunfire Games das Statement, um sich für die Unterstützung der Community zu bedanken. „Wir sind am 25. Juli 2023 mit Remnant 2 gestartet und sind demütig und dankbar für die überwältigend positive Resonanz aus der Community. Es sind eure Unterstützung und Begeisterung, die uns bei Remnant 2 inspiriert haben. Wir sind uns bewusst, dass ein kleiner Teil der Spieler auf verschiedene Bugs gestoßen ist, die in verschiedenen Schweregraden auftreten“, so die Entwickler.

„Wir wissen, dass das Auftreten von Bugs und Glitches frustrierend sein und eure Begeisterung für das Spiel beeinträchtigen kann. Wir nehmen diese Probleme außerordentlich ernst, und unser Team arbeitet daran, sie so schnell wie möglich zu identifizieren und zu beheben.“

Zu den Problemen, die die Entwickler aktuell untersuchen, gehören Bugs, die den Fortschritt blockieren können, die vereinzelten Abstürze, die offenbar auf allen Systemen auftreten, die nicht immer runde allgemeine Performance und weitere Fehler, auf die nicht näher eingegangen wurde.

Weitere Meldungen zu Remnant 2:

Wann mit den ersten Updates zu rechnen ist, mit denen die Fehler und Probleme aus der Welt geschafft werden, verriet Gunfire Games leider nicht.

„Remnant 2“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Remnant 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren