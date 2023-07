Gran Turismo 7: Update mit neuen Fahrzeugen angekündigt – Diese Neuzugänge warten

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint in wenigen Tagen das nächste kostenlose Update zum Rennspiel "Gran Turismo 7". Erneut werden vier weitere Fahrzeuge geboten, die sich in Form von ersten Silhouetten zeigen.

Seit dem Release für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 wird „Gran Turismo 7“ von den Entwicklern von Polyphony Digital regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Wie Serienschöpfer Kazunori Yamauchi via Twitter bestätigte, steht das nächste kostenlose Content-Update zu „Gran Turismo 7“ bereits in den Startlöchern und wird ab Montag, den 7. August für die PS4 und die PS5 verfügbar sein. Dem Tweet von Yamauchi lässt sich entnehmen, dass erneut vier Fahrzeuge geboten werden, die ohne zusätzliche Kosten den Weg in das Rennspiel finden.

Den Anfang macht die bereits vor wenigen Tagen bestätigte Toyota GR Corolla Morizo Edition, die allerdings nicht im Spiel erworben werden kann.

Ein legendäre Klassiker kehrt zurück

Stattdessen erhalten alle Spielerinnen und Spieler, die bis zum 27. August 2023 am „Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023“ teilnehmen, die Toyota GR Corolla Morizo Edition geschenkt. Bei den anderen drei Fahrzeugen, die mit dem nächsten Content-Update in wenigen Tagen Einzug halten, handelt es sich laut den Silhouetten um den Maserati MC20, eine Chevrolet Corvette der ersten Generationen sowie den Toyota Hiace.

Da die kostenlosen Updates zu „Gran Turismo 7“ in den letzten Monaten immer wieder weiteren Content wie zusätzliche Scapes oder andere Überraschungen mit sich brachten, wird davon ausgegangen, dass auch das am 7. August 2023 erscheinende Update entsprechende Inhalte umfasst.

Allerdings wurde diesbezüglich noch nichts offiziell bestätigt, sodass wir uns noch ein paar Tage in Geduld üben müssen. Sobald das Update zur Verfügung steht, findet ihr bei uns auf Play3.de natürlich umgehend alle relevanten Details.

Bei den neuen Fahrzeugen für „Gran Turismo 7“ wird es im nächsten Monat nicht bleiben. Stattdessen startet am 11. August 2023 zudem der „Gran Turismo“-Film in die Kinos. Den neuesten Trailer zur Verfilmung der beliebten Rennspielserie findet ihr hier.

The next update is coming on 7 August.

8月7日、次のアップデート来ます。#GT7 pic.twitter.com/Nd0xBHrrwa — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) July 30, 2023

