Wo Long Fallen Dynasty: Roadmap stellt die Updates & Inhalte der nächsten Monate vor

Zum Start in die neue Woche stellten die Entwickler von Team Ninja eine Roadmap zu "Wo Long: Fallen Dynasty" bereit. Diese ermöglicht euch einen Blick auf die Inhalte und Updates, die in den kommenden Monaten erscheinen.

Nach der Veröffentlichung des „Kampf von Zhongyuan“-DLCs vor wenigen Wochen stellten die Entwickler von Team Ninja heute eine aktualisierte Roadmap zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ bereit.

Wie sich der Roadmap entnehmen lässt, erscheint im Laufe des nächsten Monats ein weiteres Gratis-Update, das den zweiten Teil des Boss-Rush-Modus, Anpassungen am Balancing und nicht näher genannte Feature-Verbesserungen umfasst.

Weiter geht es im September mit dem zweiten DLC: „Eroberer von Jiangdong“. Neben neuen Waffen und Bossen bringt der DLC frische Missionen, einen neuen Schwierigkeitsgrad oder zusätzliche Inhalte für das Endgame mit sich.

Ebenfalls im September erscheint ein weiteres kostenloses Update mit Inhalten auf Basis von „Lies of P“, einem neuen Zauberspruch und „wichtigen Balancing-Anpassungen“.

So geht es im Herbst und Winter weiter

Auch im Oktober wird von Team Ninja ein Gratis-Update veröffentlicht, das weitere Anpassungen am Balancing und den Features enthält. Selbiges gilt für den November, in dem zusätzlich noch eine Kollaboration mit der hauseigenen „Nioh“-Reihe geboten wird. Den Schlusspunkt setzten im Dezember die finalen Balancing-Anpassung, ein weiterer Zauberspruch sowie der dritte und gleichzeitig letzte DLC „Aufruhr in Jingxiang“.

Offiziellen Angaben zufolge bereichert der finale DLC „Wo Long: Fallen Dynasty“ durch neue Missionen, Story-Inhalte, eine weitere Waffe, neue seltene Gegenstände, eine weitere Schwierigkeitsstufe oder exklusive Endgame-Inhalte. Weitere Details zu den Inhalten der DLCs werden laut Team Ninja kurz vor dem Release der Mini-Erweiterungen genannt.

Eine Übersicht über alle Inhalte und Updates der nächsten Wochen beziehungsweise Monate liefert euch die angehängte Roadmap.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Aktuell arbeitet Team Ninja bereits am nächsten großen Projekt: Dem Rollenspiel „Rise of the Ronin“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge im Laufe des Jahres 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint.

