EA Sports FC 24: Deep-Dive stellt die Verbesserungen beim Spieltagserlebnis vor

Mit „EA Sports FC 24“ erscheint im kommenden Monat nach mehr als drei Jahrzehnten die erste Fußball-Simulation von Electronic Arts, die ohne die offizielle FIFA-Lizenz auskommen muss.

Trotz allem wird auch in diesem Jahr ein dickes Lizenzpaket geboten. Hinzukommen laut offiziellen Angaben diverse Verbesserungen, mit denen in „EA Sports FC 24“ für eine authentische Erfahrung gesorgt werden soll. In einem frisch veröffentlichten Deep-Dive wird auf die Features eingegangen, mit denen das Spieltagserlebnis auf das nächste Level gehoben wird.

Versprochen werden nicht nur neue und detailliertere Modelle für alle Spieler. Darüber hinaus wurde laut Entwicklerangaben dafür gesorgt, dass die Kleidung der Athleten besonders realistisch mit ihrer Umwelt interagiert.

Präsentation der Spiele wird überarbeitet

Ergänzend zum überarbeiteten Lighting umfasst das Spieltagerlebnis von „EA Sports FC 24“ dynamisch eingeblendete Grafiken, mit denen die wichtigsten Statistiken einer Partie hervorgehoben werden – darunter die Ausdauer eurer Teams, der Ballbesitz, abgeschlossene Pässe, Torschüsse und mehr.

Auch die Einführung der Spiele an sich wurde verbessert. Hier werden laut Electronic Arts unter anderem neue Zwischensequenzen geboten, die euch einen Blick auf die Umkleide, auf die Zuschauerränge oder in die Kommentatoren-Kabinen ermöglichen. Apropos Kommentatoren: Diese werden in „EA Sports FC 24“ erstmals auch in Sequenzen innerhalb einer Partie zu sehen sein.

Den Schlusspunkt setzen neue Jubel-Animationen, die laut den Entwicklern nicht nur bei einem Tor zum Einsatz kommen. Auch weitere Aktionen wie in letzter Sekunde vereitelte Torerfolge des Gegners oder besonders gelungene Pässe werden von den Kickern gebührend gefeiert. Weitere Details zum Spieltagserlebnis von „EA Sports FC 24“ entnehmt ihr dem angehängten Deep-Dive, der es auf eine Laufzeit von über fünf Minuten bringt.

„EA Sports FC 24“ wird am 29. September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erscheinen.

