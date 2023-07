EA Sports FC 24: Darum sind erstmals Frauen in Ultimate Team dabei

EA hat in einem Statement die Entscheidung verteidigt, im "FC 24 Ultimate Team"-Modus männliche und weibliche Fußballer zusammenzubringen. Ebenfalls kündigte der Publisher ein schärferes Vorgehen gegen toxisches Verhalten an.

Ultimate Team ist seit Jahren ein fester Bestandteil der „FIFA“-Reihe. Das Feature gibt Spielern die Möglichkeit, Teams zu erstellen, die sowohl aus aktiven Spielern als auch aus Spielern im Ruhestand oder verstorbenen Spielern bestehen.

Alle vertretenen Fußballer hatten bisher eines gemeinsam: Sie waren männlich. Doch mit „EA Sports FC 24“ wird sich der exklusive Männerclub öffnen. Denn erstmals sind Frauen in Ultimate Team vertreten.

„Das ist etwas, worüber wir wirklich lange nachgedacht haben“, so John Shepherd, Executive Producer bei EA, gegenüber IGN. „Wir haben das Gefühl, dass wir eine wirklich wichtige Rolle beim Wachstum dieses Sports spielen können, indem wir ihn allen unseren Fans vorstellen. Wir haben einfach diese Überzeugung, dass wir die Welt rund um den Fußball vereinen wollen.“

Ultimate Team sei ein großartiger Ort dafür, da es ein Modus ist, in dem Spieler ihr Fantasie-Team mit verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Ligen und verschiedenen Vereinen zusammenstellen können. „Und so fühlte es sich wie ein großartiger Ort an, um das zu tun“, so Shepherd weiter.

Die Neuerung bedeutet in der Praxis: Wenn ein männlicher Spieler und eine Spielerin basierend auf ihrem Wirkungsfeld die gleichen Eigenschaften haben, sind die Ergebnisse auf dem virtuellen Spielfeld identisch. Das bedeutet, dass Chelsea-Star Sam Kerr ihre Gesamtbewertung von 91 bezugnehmend auf die Womens Super League in Ultimate Team einbringt und in diesem Modus mit ähnlich bewerteten männlichen Spielern konkurrieren kann.

EA möchte verstärkt gegen toxische Spieler vorgehen

Die Entscheidung von EA wurde nicht von allen Teilen der Community positiv aufgenommen. Unter anderem wird argumentiert, dass die Mischung von männlichen und weiblichen Spielern unrealistisch sei und eigentlich dazu führen müsste, dass die männlichen Spieler im Vorteil seien.

Dem entgegnete der leitende Produzent Sam Rivera wie folgt: „Ultimate Team ist ein Fantasy-Modus. Man sieht Mbappe nicht mit all den Ikonen spielen. Das ist Ultimate Team – das ist Fantasiefußball.“

Ebenfalls sei die Toxizität innerhalb der Fußball-Community etwas, dem Electronic Arts mit „EA Sports FC 24“ entgegenwirken möchte. So gebe es einen strengen Ansatz bei der Überwachung von unangemessenem Verhalten und Inhalten, darunter sexistische oder rassistische Ultimate Team-Namen.

„Das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen“, so Shepherd. „Es ist eine laufende Sache. Es ist eine ständige Anstrengung. Wir haben ein Team bei EA, das sich voll und ganz auf Toxizität und das Verständnis dessen, was im Spiel passiert, konzentriert. Wir gehen sogar für das nächste Spiel zu einigen neueren Systemen über, bei denen wir einige neue Dienste nutzen, die uns bei der Überwachung von Namen helfen.“

„EA Sports FC 24“ kommt am 29. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel.

