EA Sports FC 24: Umfangreicher neuer Deal mit der Premiere League angekündigt

Wie EA Sports und die Premier League bekannt gaben, wird die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien verlängert. Daher dürfen wir uns auch in "EA Sports FC 24" und den kommenden Ablegern über alle lizenzierten Teams und Spieler der Premier League freuen.

Bereits im Februar erreichte uns die Meldung, dass sich EA Sports und die Verantwortlichen der Premier League um einen Vertragen bemühen, mit dem die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Parteien fortgesetzt wird.

Ergänzend zur Enthüllung von „EA Sports FC 24“ in dieser Woche kündigten EA Sports und die Premier League die Verlängerung ihrer Partnerschaft offiziell an. Somit dürfen wir uns auch in den kommenden Jahren auf alle lizenzierten Vereine und Spieler des britischen Oberhauses freuen. Selbiges gilt für die Stadien und Trikots der Premier League-Teams.

Die Partnerschaft beinhaltet auch eine langfristige Verpflichtung der Premier League und EA Sports, gemeinsam an der Entwicklung von Community-Programmen zu arbeiten. Zu diesen gehören unter anderem Schulfußballinitiativen und Investitionen in Breitenfußballeinrichtungen.

Premier League freut sich auf die weitere Zusammenarbeit

Richard Masters, der Chief Executive der Premier League, kommentierte die verlängerte Zusammenarbeit wie folgt: „Durch unsere langfristige Partnerschaft haben die Premier League und EA Sports Generationen von Fußballfans inspiriert und wir freuen uns darauf, dies in den kommenden Jahren weiter auszubauen.“

„Das neue EA Sports FC 24-Spiel ist eine bedeutende Entwicklung, auf die wir stolz sind. Darüber hinaus werden wir bestehende Projekte weiterentwickeln und spannende neue einführen“, heißt es weiter. Cam Weber, der Präsident von EA Sports, ergänzte: „EA Sports FC basiert auf einer Plattform der Authentizität und Innovation, und unsere erneuerte Partnerschaft mit der Premier League wird die Fans ihren Lieblingsvereinen und -spielern näher bringen.“

Auch die ePremier League soll von der langjährigen Zusammenarbeit zwischen EA Sports und der Premier League profitieren und dahingehend ausgebaut werden, dass sie noch mehr Spielerinnen und Spieler aus aller Welt zusammenbringt. Weitere Details und Ankündigungen zu diesem Thema werden zu gegebener Zeit folgen.

„EA Sports FC 24“ erscheint am 29. September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Quelle: Videogames Chronicles

