EA Sports: Deal mit Premier League soll fast 500 Millionen Pfund kosten

Einem Bericht von Sky zufolge ist EA Sports bereit, einen Sechsjahresvertrag mit der Premier League zu unterzeichnen, der sich auf rund 488 Millionen Pfund (550 Millionen Euro) beläuft. Die Verlängerung soll mehr als das Doppelte des aktuellen Vertrags wert sein. Alle 20 Premier-League-Klubs wurden dahingehend informiert, heißt es.

„Ein Club-Manager sagte, dass der Deal jährlich mehr als 80 Millionen Pfund einbringen würde und dass EA der Hauptpartner der Liga bliebe und seine exklusive Lizenz für elektronische Spiele behalten würde“, so Sky.

Der aktuelle Vertrag der Premier League mit EA sieht vor, dass der Publisher in verschiedenen Bereichen als Sponsor auftritt. Als Beispiel kann das EA Sports-Logo auf den Trikots der Schiedsrichter genannt werden. Die Integration der Premier League in den Spielmodus Ultimate Team hat wiederum zur Folge, dass Spielerauszeichnungen, die auf die Premier League zurückgehen, als besondere Gegenstände zur Verfügung gestellt werden.

EA kann Position festigen

Der Deal wird für die Premier League als positiv angesehen, da er dazu beitragen werde, die globale Reichweite zu vergrößern. Für EA bedeutet der Vertrag wiederum, dass man die Position als führender Anbieter von Fußballspielen festigen kann.

Die Meldung über die bevorstehende Vertragsverlängerung kommt, nachdem EA im vergangenen Jahr angekündigt hatte, die Partnerschaft mit der FIFA nach 30 Jahren zu beenden. Einem Bericht zufolge lehnte EA die Verlängerung der FIFA-Lizenz ab, da der Fußballkonzern 1 Milliarde Dollar für einen neuen Vertrag haben wollte. Es wäre das Doppelte der vorherigen Vereinbarung gewesen.

EA Sports versicherte, dass sich die Fußballspiele des Publishers trotz des Verlusts der Marke FIFA nicht wesentlich ändern werden. Dank der mehr als 300 Lizenzvereinbarungen werden in „EA Sports FC“, so der neue Name der Fußballreihe, „dieselben großartigen Erlebnisse, Modi, Ligen, Turniere, Vereine und Athleten“ enthalten sein.

