FIFA 23: Ronaldos Werte nach WM-Flop und Vereinswechsel gesunken

Ronaldos beste Zeiten sind auch in "FIFA" vorbei: Erstmals seit 2011 liegt seine Gesamtwertung bei unter 90 Punkten.

Fortan spielt Cristiano Ronaldo für den Saudi-arabischen Klub al-Nasr FC. Zuvor schoss er bei der WM 2022 nur ein Tor und saß nach der Gruppenphase überwiegend auf der Bank. Für EA Sports war das der passende Zeitpunkt, um in „FIFA 23“ die Werte des fünffachen Weltfußballers zu reduzieren. Somit liegt die Gesamtwertung von nun an bei 88 statt 90.

Nicht nur die allgemeine Wertung, sondern auch spezifische Werte fallen niedriger aus: Sein Dribbling beträgt nur noch 81 statt 84 und seine Ausdauer 70 statt 74.

Vorerst nicht in FUT

Allerdings ist das Downgrade vorerst auf den Anstoßmodus und den Karrieremodus beschränkt. In FIFA ULTIMATE TEAM gilt noch der alte Wert.

Schon mit dem Release von „FIFA 23“ war Ronaldo um drei Plätze nach hinten gerutscht. Im Ableger des vorherigen Jahres hatte er nämlich noch insgesamt 91 Punkte, also einen Punkt mehr. Jetzt hat er den schlechtesten Wert seit 2007 erreicht. Dass er weniger als 90 Punkte vorzuweisen hat, kam zuletzt 2011 vor.

Der 37-Jährige wird es verkraften können: In Saudi-Arabien verdient der Fußballstar pro Spielzeit geschätzt 85 Millionen Euro – ohne Werbeeinnahmen und kommerzielle Deals. Bei Manchester United wären es in dieser Season „nur“ 14.976.000 Euro gewesen.

Bei seinem Dauerrivalen Lionel Messi bleibt wiederum alles beim Gleichen. Auch weiterhin beträgt die Gesamtwertung des Argentiniers 91 Punkte.

Für viele Spieler war die Senkung von Ronaldos Gesamtwertung längst überfällig. Einige sind der Meinung, dass die 88er-Wertung noch immer zu hoch für den in die Jahre gekommenen Torjäger ausfällt. Zukünftig ist jedenfalls mit einer weiteren Herabstufung zu rechnen, spätestens in „EA Sports FC“. So wird die „FIFA“-Reihe ab nächstem Jahr heißen.

