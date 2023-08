Sifu: Finales Update angekündigt – Termin, Trailer & Details zu den Inhalten

Bereits im vergangenen Monat deuteten die Entwickler von Sloclap an, dass das Studio an einem weiteren Content-Update zu „Sifu“ arbeitet. In einer aktuellen Mitteilung an die Community wurde das Ganze nun auch offiziell angekündigt.

Wie Sloclap bekannt gab, haben wir es hier mit dem finalen Content-Update zu „Sifu“ zu tun, das am 7. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Die Switch-Version wird laut den Entwicklern zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

Offiziellen Angaben zufolge bringt das finale Content-Update einen Schwung frischer Inhalte mit sich, mit denen „Sifu“ auch auf lange Sicht interessant bleiben soll.

Anbei eine Übersicht über den versprochenen Content.

Die Inhalte des finalen Content-Updates

Neue Schauplätze und Feinde im Arena-Modus

75 neue Herausforderungen

Exklusive Modifikatoren und Cheats

Outfits aus klassischen Martial Arts-Filmen

Neue Gegner wie die Doppelgänger

Neue interaktive Umgebungen

Passend zur Ankündigung des finalen Content-Updates wurde ein kurzer Trailer zur Verfügung gestellt, in dem ein Teil der gebotenen Inhalte zu sehen ist.

„Sifu“ ist unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und wurde im Rahmen des aktuellen Summer-Sales im PlayStation Store im Preis gesenkt. Bis zum 18. August 2023 um 0:59 Uhr unserer Zeit ist „Sifu“ für 29,99 statt der gewohnten 49,99 Euro erhältlich.

In „Sifu“ schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der sich nach einem Attentat auf seine Familie auf einem Rachefeldzug befindet. Der Schüler begibt sich auf die Jagd nach den Mördern seiner Familie und muss sich, allein gegen alle, auf seine Fähigkeiten im Bereich des Kung-Fu verlassen, während er den Kampf gegen zahlreiche Gegner aufnimmt.

„Kung-Fu erlernt man durch Übung – es ist ein Weg für Körper wie Geist. Lerne aus deinen Fehlern, schalte einzigartige Fähigkeiten frei und finde die Stärke in dir selbst, um die verheerenden Techniken des Pak-Mei-Kung-Fu zu meistern“, so die offizielle Beschreibung des Beat’em Ups weiter.

